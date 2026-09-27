A Pinacoteca de São Paulo e a Pinacoteca Municipal Miguel Dutra inauguram neste domingo, 27 de setembro, em Piracicaba, a exposição Caipiras: das tropas à moda de viola. Com entrada gratuita, a mostra permanece aberta ao público até 6 de dezembro e reúne cerca de 50 obras de 28 artistas do acervo da Pinacoteca de São Paulo.
Instalada na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, no Engenho Central, a exposição tem curadoria de Yuri Quevedo e propõe uma leitura sobre a construção da figura do caipira na produção artística paulista entre os séculos XIX e XX. A seleção reúne obras de diferentes períodos e evidencia como essa representação foi marcada por contextos históricos, sociais e raciais.
Saiba mais:
O percurso expositivo é organizado em três núcleos temáticos, que apresentam distintas abordagens sobre o universo caipira. As obras retratam trabalhadores rurais, tropeiros, paisagens do interior, modos de vida e transformações culturais que contribuíram para formar o imaginário em torno dessa identidade no estado de São Paulo.
Entre os artistas presentes estão Almeida Júnior, considerado um dos principais nomes da pintura paulista, além de Miguelzinho Dutra, Pedro Alexandrino, Jean-Baptiste Debret e Johann Moritz Rugendas. Os trabalhos dialogam com produções de outros integrantes do acervo da Pinacoteca de São Paulo, oferecendo um panorama da arte produzida entre os séculos XIX e XX.
Além do aspecto artístico, a mostra também convida o público a refletir sobre como a imagem do caipira foi construída e difundida ao longo do tempo, destacando diferentes perspectivas sobre a população do interior paulista e suas representações na cultura visual brasileira.
A exposição integra o programa CULTSP na Estrada, iniciativa voltada à circulação de acervos e exposições da Pinacoteca de São Paulo em municípios do interior. O objetivo é ampliar o acesso às coleções do museu e fortalecer a programação cultural em diferentes regiões do estado.
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