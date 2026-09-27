A Pinacoteca de São Paulo e a Pinacoteca Municipal Miguel Dutra inauguram neste domingo, 27 de setembro, em Piracicaba, a exposição Caipiras: das tropas à moda de viola. Com entrada gratuita, a mostra permanece aberta ao público até 6 de dezembro e reúne cerca de 50 obras de 28 artistas do acervo da Pinacoteca de São Paulo.

Instalada na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, no Engenho Central, a exposição tem curadoria de Yuri Quevedo e propõe uma leitura sobre a construção da figura do caipira na produção artística paulista entre os séculos XIX e XX. A seleção reúne obras de diferentes períodos e evidencia como essa representação foi marcada por contextos históricos, sociais e raciais.

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