Fazer com que o paciente encontre mais respostas dentro da própria unidade de saúde onde é atendido, com o apoio integrado de diferentes profissionais e especialistas. Essa é uma das principais propostas do Projeto Viva, apresentado na manhã desta sexta-feira (25) pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde e pelo prefeito Helinho Zanatta.

A iniciativa reúne conhecimento, tecnologia e experiência dos profissionais da rede municipal para fortalecer a Atenção Primária à Saúde, considerada a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), e ampliar a capacidade de resolução dos casos ainda na unidade de origem.

Como destacaram o secretário de Saúde, Gustavo Aguiar e os responsáveis pelos departamentos de Atenção Primária, Saúde Mental, Vigilância em Saúde, Hospital Municipal, Urgência e Emergência, Farmácia, Regulação e Saúde Bucal, o objetivo é integrar as diferentes áreas da Saúde para oferecer respostas mais rápidas e adequadas às necessidades dos pacientes.