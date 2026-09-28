A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (28) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 42% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial. O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece em seguida, com 37%. A diferença entre os dois é de cinco pontos percentuais.

A seis dias do primeiro turno, o levantamento também aponta cenários de segundo turno com disputas dentro da margem de erro. Em um eventual confronto entre Lula e Flávio, o presidente registra 46%, contra 44% do senador. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o resultado é considerado empate técnico.

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