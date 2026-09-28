A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (28) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 42% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial. O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece em seguida, com 37%. A diferença entre os dois é de cinco pontos percentuais.
A seis dias do primeiro turno, o levantamento também aponta cenários de segundo turno com disputas dentro da margem de erro. Em um eventual confronto entre Lula e Flávio, o presidente registra 46%, contra 44% do senador. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o resultado é considerado empate técnico.
VEJA MAIS :
Outros cenários de segundo turno
Lula também aparece com 46% em uma eventual disputa contra Ronaldo Caiado (PSD), que registra 42%. Apesar da diferença numérica de quatro pontos, o resultado está dentro da margem de erro.
Contra Augusto Cury (Avante), Lula marca 46%, ante 41% do adversário. Já diante de Romeu Zema (Novo), o presidente registra 48%, contra 39%.
Em um confronto com Renan Santos (Missão), Lula aparece com 48%, enquanto o adversário tem 37%. Os percentuais de votos brancos e nulos variam entre 8% e 13% nos cenários avaliados.
Rejeição
A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos. Flávio Bolsonaro aparece com 51% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Lula registra 48%.
Na sequência aparecem Romeu Zema, com 40%; Renan Santos, com 39%; Ronaldo Caiado, com 37%; e Augusto Cury, com 33%.
Avaliação do governo
O levantamento ainda avaliou a percepção dos entrevistados sobre o governo Lula. Segundo os dados, 46% afirmam aprovar a gestão, enquanto 49% dizem desaprová-la.
Na avaliação por conceito, 36% classificam o governo como ótimo ou bom, 19% como regular e 45% como ruim ou péssimo. A situação da economia também foi avaliada: 51% dos entrevistados a consideram ruim ou péssima.
Metodologia
A 16ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2 mil eleitores entre os dias 25 e 27 de setembro de 2026, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07557/2026.