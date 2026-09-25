Uma nova pesquisa de intenção de voto para o Senado em São Paulo mostra um cenário de proximidade entre quatro candidatos. Levantamento da Vox Brasil divulgado nesta sexta-feira (25) registra Guilherme Derrite (PP) com 28,2%, André do Prado (PL) com 26,6%, Marina Silva (Rede) com 25,9% e Simone Tebet (PSB) com 23,1%.
Como São Paulo terá duas vagas em disputa para o Senado nas eleições de 2026, cada entrevistado pôde escolher até dois nomes. Por esse motivo, a soma dos percentuais pode ultrapassar 100%.
A diferença entre os quatro primeiros colocados numericamente é de 5,1 pontos percentuais. Considerando a margem de erro de 2,55 pontos, os resultados devem ser interpretados dentro dos limites estatísticos apresentados pela pesquisa.
Veja os números da pesquisa para o Senado
O levantamento também incluiu outros nomes que disputam as duas cadeiras destinadas a São Paulo. Os percentuais registrados foram:
- Guilherme Derrite (PP) – 28,2%;
- André do Prado (PL) – 26,6%;
- Marina Silva (Rede) – 25,9%;
- Simone Tebet (PSB) – 23,1%;
- Ricardo Salles (Novo) – 11,5%;
- Soninha Francine (Cidadania) – 5,1%;
- Maíra de Souza (UP) – 2,5%;
- Weller Gonçalves (PSTU) – 2%;
- Geraldo Rufino (Podemos) – 1,7%;
- Dra. Eliana Ferreira (PSTU) – 1,5%;
- Marcio Alves (UP) – 1,3%;
- Guto Schiavetto (Missão) – 0,5%;
- William Teixeira (Agir) – 0,3%;
- Petter Maahs (PCB) – 0,3%;
- Ednelson Cesaretti (PCO) – 0,2%;
- nenhum, branco ou nulo – 19,5%;
- não sabe ou não opinou – 39,8%.
Os dados mostram ainda uma parcela expressiva do eleitorado que não indicou um candidato. Somados, os entrevistados que declararam não saber ou não opinar e aqueles que escolheram branco, nulo ou nenhuma das opções representam uma fatia significativa da amostra.
Quatro nomes aparecem próximos
Os percentuais registrados pela Vox Brasil colocam Derrite, André do Prado, Marina Silva e Simone Tebet dentro de uma faixa relativamente próxima na pesquisa.
Derrite aparece com 28,2%, enquanto André do Prado marca 26,6%. Marina Silva tem 25,9% e Simone Tebet registra 23,1%.
A margem de erro do levantamento é de 2,55 pontos percentuais para mais ou para menos. Por isso, diferenças pequenas entre os percentuais precisam ser analisadas levando em consideração essa margem.
Outro levantamento recente também apontou proximidade entre nomes da disputa. Pesquisa Datafolha divulgada em 24 de setembro registrou Marina Silva com 15%, Simone Tebet com 14% e André do Prado e Guilherme Derrite com 12% cada, com margem de erro de dois pontos percentuais.
Quase 40% não definiram resposta
Um dos dados que chama atenção no levantamento da Vox Brasil é o percentual de entrevistados que não souberam ou não quiseram informar um nome.
Ao todo, 39,8% ficaram nessa categoria. Outros 19,5% declararam voto em branco, nulo ou nenhuma das opções apresentadas.
O resultado indica que uma parcela considerável dos eleitores ou ainda não apresentou uma escolha entre os nomes pesquisados ou não pretende indicar um candidato nesse formato de pergunta.
Ricardo Salles aparece com 11,5%
Depois dos quatro nomes que registraram os maiores percentuais, Ricardo Salles (Novo) aparece com 11,5% das intenções de voto.
Soninha Francine (Cidadania) tem 5,1%, enquanto Maíra de Souza (UP) registra 2,5%. Weller Gonçalves (PSTU) aparece com 2%.
Na sequência estão Geraldo Rufino (Podemos), com 1,7%; Dra. Eliana Ferreira (PSTU), com 1,5%; e Marcio Alves (UP), com 1,3%.
Guto Schiavetto (Missão) marcou 0,5%. William Teixeira (Agir) e Petter Maahs (PCB) tiveram 0,3% cada, enquanto Ednelson Cesaretti (PCO) registrou 0,2%.
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Como foi feita a pesquisa?
A pesquisa Vox Brasil entrevistou 1.480 eleitores do estado de São Paulo entre os dias 20 e 22 de setembro de 2026.
As entrevistas foram realizadas presencialmente nos domicílios dos participantes. O levantamento tem margem de erro de 2,55 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.
Segundo as informações divulgadas, a pesquisa foi realizada com recursos próprios e teve custo de R$ 50 mil.
O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-07745/2026.
São Paulo elegerá dois senadores
Nas eleições de 2026, os eleitores paulistas escolherão dois representantes para o Senado Federal.
Por isso, a pesquisa permite que cada entrevistado indique até dois candidatos. Esse formato explica por que os percentuais atribuídos aos nomes podem somar mais de 100%.
O cenário apresentado pela Vox Brasil representa o momento da coleta, realizada entre 20 e 22 de setembro. Pesquisas eleitorais retratam as intenções declaradas pelos entrevistados naquele período e podem apresentar resultados diferentes conforme metodologia, período de coleta e universo pesquisado.
Com a campanha em andamento, novos levantamentos deverão mostrar como o cenário para as duas vagas ao Senado em São Paulo se comporta até a votação.