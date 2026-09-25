Uma nova pesquisa de intenção de voto para o Senado em São Paulo mostra um cenário de proximidade entre quatro candidatos. Levantamento da Vox Brasil divulgado nesta sexta-feira (25) registra Guilherme Derrite (PP) com 28,2%, André do Prado (PL) com 26,6%, Marina Silva (Rede) com 25,9% e Simone Tebet (PSB) com 23,1%.

Como São Paulo terá duas vagas em disputa para o Senado nas eleições de 2026, cada entrevistado pôde escolher até dois nomes. Por esse motivo, a soma dos percentuais pode ultrapassar 100%.

A diferença entre os quatro primeiros colocados numericamente é de 5,1 pontos percentuais. Considerando a margem de erro de 2,55 pontos, os resultados devem ser interpretados dentro dos limites estatísticos apresentados pela pesquisa.

Veja os números da pesquisa para o Senado