Usuários de alguns celulares Android podem consultar mensagens apagadas do WhatsApp por meio de um recurso nativo do sistema. O histórico de notificações registra os alertas recebidos pelo aparelho e, em determinadas situações, pode manter o texto de uma mensagem mesmo depois que ela foi excluída pelo remetente.
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Recurso precisa ser ativado
Para utilizar a ferramenta, é necessário ativar previamente o histórico de notificações. O caminho pode variar de acordo com o modelo do aparelho, mas, em geral, o usuário deve acessar as configurações do Android, entrar em “Notificações”, selecionar “Configurações avançadas” e procurar por “Histórico de notificações”.
Depois de ativado, o sistema passa a registrar as notificações recebidas. Assim, caso uma mensagem do WhatsApp seja exibida como notificação antes de ser apagada, existe a possibilidade de seu conteúdo permanecer disponível no histórico.
Função tem limitações
A ferramenta não está disponível da mesma forma em todos os celulares. De acordo com o iG, aparelhos da Xiaomi e iPhones não contam com um histórico de notificações integrado ao sistema nos mesmos moldes de outros dispositivos Android.
Outro ponto importante é que o recurso não funciona de maneira retroativa. Ou seja, mensagens apagadas antes da ativação do histórico não poderão ser recuperadas por esse método. Além disso, nem todas as mensagens necessariamente ficam registradas.
Aplicativos de terceiros exigem cuidado
Existem aplicativos que prometem armazenar notificações e recuperar mensagens apagadas. No entanto, o uso dessas ferramentas pode exigir acesso a informações sensíveis do aparelho.
Por isso, é necessário ter cautela antes de instalar aplicativos desse tipo, especialmente quando eles solicitam permissões para acessar notificações, mensagens ou outros dados pessoais.