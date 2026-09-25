Usuários de alguns celulares Android podem consultar mensagens apagadas do WhatsApp por meio de um recurso nativo do sistema. O histórico de notificações registra os alertas recebidos pelo aparelho e, em determinadas situações, pode manter o texto de uma mensagem mesmo depois que ela foi excluída pelo remetente.

Para utilizar a ferramenta, é necessário ativar previamente o histórico de notificações. O caminho pode variar de acordo com o modelo do aparelho, mas, em geral, o usuário deve acessar as configurações do Android, entrar em “Notificações”, selecionar “Configurações avançadas” e procurar por “Histórico de notificações”.

Depois de ativado, o sistema passa a registrar as notificações recebidas. Assim, caso uma mensagem do WhatsApp seja exibida como notificação antes de ser apagada, existe a possibilidade de seu conteúdo permanecer disponível no histórico.

Função tem limitações