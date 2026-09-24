Piracicaba terá uma programação cultural diversificada entre quinta-feira (24) e domingo (27), com opções para diferentes públicos. Entre os destaques estão a 18ª Festa da Primavera, no Engenho Central, e o espetáculo “A História Musical dos Beatles em Cena”, além de apresentações musicais, cinema, atividades para famílias e ações gratuitas em diferentes espaços da cidade.
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18ª Festa da Primavera
A 18ª Festa da Primavera acontece de sexta-feira (25) a domingo (27), no Parque Engenho Central, na avenida Dr. Maurice Allain, 454, Vila Rezende. Com entrada gratuita, o evento celebra a cultura japonesa com música, danças tradicionais, taikô, concurso de cosplay, gastronomia e produtos orientais. A expectativa é receber cerca de 10 mil pessoas, contra aproximadamente 8 mil na edição de 2025.
Na sexta-feira, a programação será das 18h às 22h, com apresentações musicais e culturais. No sábado, as atividades acontecem das 10h às 22h, com concurso de cosplay às 16h e apresentação de Eduardo Toshiaki às 19h. No domingo, a festa será das 10h às 19h. Entre as opções gastronômicas estão onigiri, takoyaki, sushi, sashimi, harumaki, yakissoba, lámen, tempurá e doces.
Recital reúne estudantes no Teatro do Engenho
Cerca de 100 estudantes de escolas públicas, com idades entre 10 e 17 anos, participam de um recital gratuito nesta quinta-feira (24), às 19h30, no Teatro do Engenho. A apresentação reúne parte do trabalho desenvolvido durante o ano pelo projeto da Associação Educação Harmoniosa, realizado em 10 escolas públicas de Piracicaba, onde cerca de 300 crianças e adolescentes participam das atividades.
O repertório inclui músicas como “Hey Pai”, “Ode à Alegria”, “Asa Branca”, “Stand By Me”, “Anunciação”, “We Will Rock You”, “Gostava Tanto de Você”, “Sweet Child O’ Mine” e “Garota de Ipanema”. Os estudantes aprendem instrumentos como teclado, escaleta, violão, clarinete, trompete, trombone, bombardino, trompa, tuba, caixa, surdos, pratos e metalofone.
Sarau celebra a chegada da primavera
O Sarau das Artes – “Quando a Primavera Chegar” será realizado nesta quinta-feira (24), às 19h, na Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, na rua do Vergueiro, 145, Centro. Gratuito e aberto ao público, o encontro reúne música, poesia, literatura, dança, declamação, contação de histórias e jogral.
A programação terá participação do Trio Caleidoscópio, formado por Beto Furlan, Ana Paterniani e Suzi Furlan, além das contadoras Madalena Tricânico e Carmelina Toledo Piza. A homenageada desta edição é Maria de Lourdes Piedade Sodero Martins, que apresentará os poemas “Rubra Rosa” e “Viva a Vida” em versões musicais.
Quintal do Prudente tem música ao ar livre
Também na quinta-feira, às 19h, o Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes recebe o projeto Quintal do Prudente, com apresentação gratuita do Duo Giovanna Fischer. O espaço fica na rua Santo Antônio, 641, Centro.
Formado por Giovanna Fischer e Felipe Chiarinelli, o duo apresenta músicas autorais e interpretações de artistas como Creedence Clearwater Revival, Elvis Presley e Adele, passando por folk, country, blues e rock. A iniciativa é da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3422-3069.
Biblioteca tem recital e sessões de cinema
A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, na rua Saldanha Marinho, 333, Centro, recebe na sexta-feira (25), às 19h30, um recital de piano dos alunos de Luciane Pennati. A apresentação é gratuita e terá no repertório obras de Maria Helena Lage, H. Mancini, C. Perri, Bach e E. Nazareth.
No sábado (26), a programação continua com a Cineteca. Às 14h será exibido “E além de tudo me deixou mudo o violão” (2013), de Anna Muylaert, e às 16h “Diário de uma viagem” (2022), de Paula Kim. As sessões são gratuitas e têm classificação indicativa de 14 anos.
IN-EDIT leva música para as telas e para o Largo
O Festival IN-EDIT Brasil terá programação gratuita em Piracicaba entre sexta-feira (25) e domingo (27). A mostra é dedicada a documentários musicais e terá sessões no Sesc, além de uma apresentação no Largo dos Pescadores.
Na sexta-feira, o Largo recebe o Forró da Tassia, às 21h. A programação conta com apoio do Do Largo e da Colombina. As demais sessões do festival realizadas no Sesc estão reunidas no bloco de programação da unidade.
Insetos são tema de atividades na Esalq
A Esalq/USP recebe no sábado (26), das 9h às 17h, a quinta edição do evento Insetos na Esalq. A atividade será realizada na área livre do Departamento de Entomologia e Acarologia, com inscrição gratuita e programação voltada especialmente a famílias, crianças e adolescentes.
As atividades apresentam, em linguagem simples e de forma interativa, os diferentes papéis dos insetos, como polinização, controle biológico e ciclagem de nutrientes. O evento também aborda impactos de insetos como pragas urbanas e agrícolas, sua utilização na alimentação humana e animal e curiosidades relacionadas à arte e à cultura.
Sesc reúne programação cultural no fim de semana
Quinta-feira (24): o Sesc Piracicaba terá Entre Bambus – Movimento Natural, com o Pirambô, das 16h às 20h, na Praça, e Danças Urbanas, com Felipe Baro, às 13h30 e às 18h30, na Sala de Expressão Corporal 2, ambos gratuitos e livres. Conexão Aquática, com Bast Play, ocorre das 14h às 16h, na Piscina, com necessidade de credencial plena e exame dermatológico; Deixa em off, com Abigair Domingos, será das 18h30 às 20h, na Sala do Curumim, para maiores de 13 anos; e Jogando junto com Gabi Zanotti acontece das 18h30 às 21h30, no Ginásio, também para maiores de 13 anos. No Teatro, às 20h, a Cia ComPartilha apresenta “Um dia por vez faço uma nova história”, para maiores de 16 anos, com ingressos de R$ 40, R$ 20 e R$ 12.
Sexta-feira (25): Entre Bambus acontece das 16h às 20h, na Praça, e Danças Urbanas será realizada às 14h30 e às 19h30, na Sala de Expressão Corporal 2, ambas gratuitas. O curso “Currículo para o mundo digital”, com Maurício Pinheiro, será das 19h30 às 21h, no Espaço de Tecnologias e Artes, para maiores de 16 anos, com inscrição pelo site do Sesc. Às 20h, na Cafeteria, Paulão 7 Cordas e Tuco Pellegrino fazem homenagem a Nelson Cavaquinho e Nelson Sargento. Também haverá o Circuito Bola Gigante, das 14h às 16h, na área externa da APAE. Pelo IN-EDIT, o Sesc recebe “Nem Tudo É Paz E Amor”, às 17h30, e “Quando A Gente Vira Um - Mestre Ambrósio”, às 19h30.
Sábado (26): Entre Bambus ocorre das 10h às 14h, na Praça; Jogos de Precisão, das 10h às 13h, no Ginásio; e Miniesportes, das 14h às 17h, também no Ginásio. “Entre cirandas, cantigas e brincadeiras de roda” terá sessões às 10h30 e 11h30, na Sala do Curumim 2, enquanto “Cartaz de artista” será das 14h às 15h30, na Sala do Curumim 1. Lab Dance ocorre das 14h30 às 16h, na Sala de Expressão Corporal 2. No Teatro, às 16h, será apresentado “Tô fraco, tô fraco”, da Companhia Azul Celeste, com ingressos de R$ 40 e R$ 20 e gratuidade para crianças de até 12 anos. A unidade também recebe a Trocaria, das 9h às 13h, na área externa da Estação da Paulista, e as atividades são gratuitas.
Domingo (27): Entre Bambus acontece das 10h às 14h, na Praça, e “Amanhecer com Yoga” será das 8h às 11h, no gramado da Esalq/USP. Flagfootball ocorre das 9h às 13h, na área externa da Esalq, enquanto o Festival de Basquete 3X3 Feminino será das 9h30 às 17h30, no Ginásio. O curso “Costurando Calça Tulipa” começa às 10h, no Espaço de Tecnologias e Artes, com inscrição de R$ 50, R$ 25 e R$ 15. Às 11h, no Teatro, haverá lançamento do livro “Brasil: Terra Indígena”, de Marcos Pereira Rufino. “Entre cirandas, cantigas e brincadeiras de roda” terá sessões às 10h30 e 11h30. Às 15h30, na Cafeteria, Aninha Barros & Grupo Samba d’Aninha apresentam “Canto dos Ancestrais”. Encerrando a programação do IN-EDIT no Sesc, “Sun Ra: Do The Impossible” será exibido às 17h. As atividades são gratuitas, salvo as que têm valores indicados.
SESI tem música, dança e teatro
No sábado (26), às 17h, “Nos trilhos da cidade azul” integra a circulação regional dos Núcleos de Cultura do SESI Rio Claro, reunindo dança, teatro e música em uma proposta de formação e intercâmbio. Às 19h, “A História Musical dos Beatles em Cena”, com a banda Rubber Soul Beatles, apresenta um tributo ao grupo britânico, passando por diferentes fases da carreira e reunindo canções executadas ao vivo. Os ingressos gratuitos para as apresentações devem ser adquiridos pela plataforma do SESI.
Eventos fora de Piracicaba
Limeira: a 14ª Festa da Laranja acontece de quinta-feira (24) a domingo (27), no Parque Cidade, na rua João Kuhl Filho, 461, Vila São João. A entrada é gratuita. A programação celebra a tradição da citricultura e os 200 anos de Limeira, com parque de diversões, feira de expositores, praça de alimentação e shows. Na quinta-feira, haverá Guerreiras do K-Pop e Mamonas Assassinas Cover; na sexta, Vavá & Márcio; no sábado, Supla; e no domingo, show da Rádio IND 104 FM. A organização sugere a doação de 1 quilo de alimento não perecível ou um brinquedo. No domingo (27), às 17h, também será apresentado “Entre Malas e Memórias”, do Núcleo de Artes Cênicas e Núcleo de Dança do SESI Limeira, com teatro e dança.
Santa Bárbara d’Oeste: no sábado (26), às 19h, o Bar do Wood, na rua Paraguai, 451, Jardim Belo Horizonte, recebe o Djamblê. O ingresso custa R$ 5. Formada em Limeira em 1997, a banda mistura rock, funk, rap, reggae, dub e raggamuffin.