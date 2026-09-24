Quinta-feira (24): o Sesc Piracicaba terá Entre Bambus – Movimento Natural, com o Pirambô, das 16h às 20h, na Praça, e Danças Urbanas, com Felipe Baro, às 13h30 e às 18h30, na Sala de Expressão Corporal 2, ambos gratuitos e livres. Conexão Aquática, com Bast Play, ocorre das 14h às 16h, na Piscina, com necessidade de credencial plena e exame dermatológico; Deixa em off, com Abigair Domingos, será das 18h30 às 20h, na Sala do Curumim, para maiores de 13 anos; e Jogando junto com Gabi Zanotti acontece das 18h30 às 21h30, no Ginásio, também para maiores de 13 anos. No Teatro, às 20h, a Cia ComPartilha apresenta “Um dia por vez faço uma nova história”, para maiores de 16 anos, com ingressos de R$ 40, R$ 20 e R$ 12.

Sexta-feira (25): Entre Bambus acontece das 16h às 20h, na Praça, e Danças Urbanas será realizada às 14h30 e às 19h30, na Sala de Expressão Corporal 2, ambas gratuitas. O curso “Currículo para o mundo digital”, com Maurício Pinheiro, será das 19h30 às 21h, no Espaço de Tecnologias e Artes, para maiores de 16 anos, com inscrição pelo site do Sesc. Às 20h, na Cafeteria, Paulão 7 Cordas e Tuco Pellegrino fazem homenagem a Nelson Cavaquinho e Nelson Sargento. Também haverá o Circuito Bola Gigante, das 14h às 16h, na área externa da APAE. Pelo IN-EDIT, o Sesc recebe “Nem Tudo É Paz E Amor”, às 17h30, e “Quando A Gente Vira Um - Mestre Ambrósio”, às 19h30.

Sábado (26): Entre Bambus ocorre das 10h às 14h, na Praça; Jogos de Precisão, das 10h às 13h, no Ginásio; e Miniesportes, das 14h às 17h, também no Ginásio. “Entre cirandas, cantigas e brincadeiras de roda” terá sessões às 10h30 e 11h30, na Sala do Curumim 2, enquanto “Cartaz de artista” será das 14h às 15h30, na Sala do Curumim 1. Lab Dance ocorre das 14h30 às 16h, na Sala de Expressão Corporal 2. No Teatro, às 16h, será apresentado “Tô fraco, tô fraco”, da Companhia Azul Celeste, com ingressos de R$ 40 e R$ 20 e gratuidade para crianças de até 12 anos. A unidade também recebe a Trocaria, das 9h às 13h, na área externa da Estação da Paulista, e as atividades são gratuitas.