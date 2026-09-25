Enquanto isso, moradores relatam estar há mais de 24 horas sem água nas torneiras. As mensagens enviadas à redação apontam dificuldades para realizar atividades domésticas e cobram uma definição sobre o prazo para o restabelecimento do serviço.

O que diz o SEMAE

A reportagem do JP entrou em contato com o Semae, que em nota, disse: "O Semae Piracicaba informa que prevê concluir, às 19h desta sexta-feira, 25/09, os serviços de manutenção emergencial na ETA Luiz de Queiroz, no Centro. A equipe substituiu 25 metros de uma adutora de 500 milímetros, instalada sobre o canal da antiga fábrica Boyes, que apresentava avançado processo de oxidação e vazamentos.

Os trabalhos começaram na manhã de quinta-feira (24/09), mas foram prolongados devido às condições do local e à idade avançada da tubulação. Com a conclusão, o abastecimento será retomado e a normalização ocorre de forma gradativa.

Algumas regiões ainda podem ter o abastecimento prejudicado nas próximas horas até a recuperação total do sistema, como Pauliceia, Campestre, Kobayat Líbano e bairros próximos.

O Semae reforça que trabalha diariamente na manutenção e modernização da rede para melhorar o abastecimento e oferecer mais segurança hídrica à população.

Em caso de dúvidas, os canais de atendimento funcionam 24 horas: WhatsApp (19) 3403-9608, Central 0800 772 9611 e Disque 115. Também é possível acessar semaepiracicaba.sp.gov.br, na aba “Situação do Abastecimento”."