O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com quatro estreias, entre elas o relançamento de “Vingadores: Ultimato”, que retorna às telonas após conquistar o público com a batalha dos heróis contra Thanos. A programação também conta com aventura, fantasia e comédia, enquanto outros filmes seguem em cartaz na cidade. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias do cinema e pelo site oficial da rede.
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ESTREIAS
Vingadores - Ultimato (Relançamento): Após utilizar a manopla do infinito, Thanos dizimou metade dos seres vivos do universo, agora, ainda sofrendo com a perda os Vingadores devem se recompor e criar um plano para derrotar e o vilão e desfazer todo o caos.
Coração Selvagem: Um ex-soldado ferido e seu cão de guerra aposentado lutam para sobreviver na região do Alasca e encontrar o caminho de volta para casa após um acidente.
A Ilha Esquecida: Jo e Raissa, recém-formadas no ensino médio e melhores amigas desde a infância, estão prestes a seguir caminhos distintos. Enquanto celebram a sua última noite juntas, elas encontram um portal misterioso que as transporta para a fantástica ilha de Nakali, repleta de criaturas mágicas e mitológicas sobre as quais cresceram ouvindo histórias contadas por suas famílias filipinas.
Marido De Aluguel: Alice está falida, endividada e sem condições de manter a casa em pé. Sem grana e sem sossego, ela já tinha perdido as esperanças, até que Vadeco aparece: um marido de aluguel de boa lábia, jeito excêntrico e solução pra (quase) tudo, por um preço camarada. Mas quando o ex-marido de Alice foge da prisão disposto a virar a vida da família de cabeça para baixo, Vadeco descobre que, debaixo do jeito estabanado, mora um herói improvável... e talvez o único capaz de salvar aquela bagunça.
One Piece – O Filme: Luffy e sua tripulação partem em busca do lendário tesouro do pirata Woonan, enquanto enfrentam Eldorago, um pirata ambicioso que também persegue a fortuna.
Papaya: Apaixonada pela ideia de voar, uma pequena semente de mamão precisa continuar se movendo para evitar enraizar-se. Perseverante, ela descobre o poder de suas raízes, que conectam a vida por caminhos profundos e misteriosos, e desencadeia uma grande revolução, transformando seu ambiente e realizando seu sonho da forma mais inusitada.
SEGUEM EM CARTAZ
Resident Evil: Em uma história totalmente inédita, Resident Evil acompanha Bryan, um entregador médico que, sem querer, se vê em uma corrida frenética e cheia de ação pela sobrevivência, enquanto uma noite fatídica e horripilante desmorona ao seu redor.
Homem-Aranha - Um Novo Dia: Quatro anos após os eventos de Sem Volta para Casa, Peter Parker continua atuando como Homem-Aranha, agora de forma anônima, enquanto enfrenta uma nova ameaça e mudanças perigosas em seus poderes.
Da Magia À Sedução - Feitiço De Amor: O tempo passou, mas Sally e Gillian ainda são assombradas pela maldição do clã Owen: todos que amam acabam morrendo. Agora, as duas devem confrontar poderes que ameaçam acabar com sua família de uma vez por todas.
Além da programação regular, o Cine Araújo realiza no sábado (26), às 13h, uma Sessão Inclusiva com o filme “A Ilha Esquecida”, no Shopping Piracicaba. A exibição é adaptada para pessoas com TEA e seus acompanhantes, com luzes parcialmente acesas, volume reduzido e liberdade para entrar, sair ou circular pela sala durante o filme.
CINE TEATRO SÃO PEDRO
Além da programação do Cine Araújo, o Cine Teatro São Pedro também tem opções para quem busca filmes nesta semana. Entre os destaques está o relançamento de “Os Vingadores: Ultimato Encore”, com sessões em versões dublada e legendada, em 2D e 3D.
“Coração Selvagem” será exibido às 18h30 nos dias 24, 25, 26, 28 e 30, em versão dublada, e no dia 29, em versão legendada. Já “Os Vingadores: Ultimato Encore” tem sessões às 20h30 nos mesmos dias, com a sessão do dia 24 em 3D dublado e as demais em 2D, sendo legendada no dia 29. “Minha Melhor Amiga” terá sessão única no dia 26, às 16h. O Cine Teatro São Pedro fica na Avenida dos Imigrantes, 255, no Shopping São Pedro.