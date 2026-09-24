O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com quatro estreias, entre elas o relançamento de “Vingadores: Ultimato”, que retorna às telonas após conquistar o público com a batalha dos heróis contra Thanos. A programação também conta com aventura, fantasia e comédia, enquanto outros filmes seguem em cartaz na cidade. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias do cinema e pelo site oficial da rede.

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ESTREIAS

Vingadores - Ultimato (Relançamento): Após utilizar a manopla do infinito, Thanos dizimou metade dos seres vivos do universo, agora, ainda sofrendo com a perda os Vingadores devem se recompor e criar um plano para derrotar e o vilão e desfazer todo o caos.