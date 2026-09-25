25 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CENA TRÁGICA

Filha e esposa de homem que morreu em acidente são achadas mortas

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Portal ELimeira e Google Street
Vizinhos acharam mãe e filha mortas dentro da residência.
Vizinhos acharam mãe e filha mortas dentro da residência.

  Uma criança e sua mãe, companheira do homem que morreu em um acidente na SP 133, foram encontradas mortas dentro de casa na Rua José Zacarias, bairro Cidade Alta, em Cosmópolis, na região de Piracicaba, na tarde desta sexta-feira (25). A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

No imóvel, a PM encontrou sangue, facas espalhadas e remédios sobre uma cama.

LEIA MAIS

O duplo homicídio foi descoberto de forma trágica. Pela manhã, por volta das 8h, Rodrigo de Oliveira Basto, de 34 anos, companheiro da mulher, morreu em um acidente na Rodovia Deputado João Herrmann Neto, a Limeira-Cosmópolis.

Um familiar foi até a casa para avisar sobre a morte de Rodrigo e encontrou os corpos da mãe e da filha. As vítimas apresentavam ferimentos de arma branca.

A PM isolou a área. Polícia Civil e Polícia Científica fizeram a perícia no local.

Agora, a Polícia Civil investiga se a morte de Rodrigo na rodovia tem ligação com a execução da mulher e da criança dentro de casa.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários