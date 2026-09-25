No imóvel, a PM encontrou sangue, facas espalhadas e remédios sobre uma cama.

Uma criança e sua mãe, companheira do homem que morreu em um acidente na SP 133, foram encontradas mortas dentro de casa na Rua José Zacarias, bairro Cidade Alta, em Cosmópolis, na região de Piracicaba, na tarde desta sexta-feira (25). A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

O duplo homicídio foi descoberto de forma trágica. Pela manhã, por volta das 8h, Rodrigo de Oliveira Basto, de 34 anos, companheiro da mulher, morreu em um acidente na Rodovia Deputado João Herrmann Neto, a Limeira-Cosmópolis.

Um familiar foi até a casa para avisar sobre a morte de Rodrigo e encontrou os corpos da mãe e da filha. As vítimas apresentavam ferimentos de arma branca.

A PM isolou a área. Polícia Civil e Polícia Científica fizeram a perícia no local.