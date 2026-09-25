25 de setembro de 2026
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TRAGÉDIA

Mulher é encontrada morta com ferimento na cabeça em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
Equipes de socorro, peritos, a Polícia Militar e a Civil atenderam a ocorrência.
Equipes de socorro, peritos, a Polícia Militar e a Civil atenderam a ocorrência.

  Uma mulher de aproximadamente foi encontrada morta dentro de uma residência na Rua Corcovado, na noite desta quinta-feira (24).

Segundo as informações, o corpo foi encontrado pelo próprio irmão da vítima. A mulher de aproximadamente 60 anos, apresentava ferimentos na região da cabeça.

 O chamado mobilizou uma equipe do Samu. Os socorristas foram até o imóvel, mas apenas puderam constatar a morte.

Polícia isola imóvel

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e isolou a área em frente à residência, com o objetivo de preservar o local para o trabalho de investigação.

A Polícia Civil também foi chamada e deverá analisar as circunstâncias da morte. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o que provocou os ferimentos ou sobre a dinâmica do ocorrido.

A identidade da vítima ainda não foi divulgada pelas autoridades e o caso permanece em investigação. 

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