Uma mulher de aproximadamente foi encontrada morta dentro de uma residência na Rua Corcovado, na noite desta quinta-feira (24).
Segundo as informações, o corpo foi encontrado pelo próprio irmão da vítima. A mulher de aproximadamente 60 anos, apresentava ferimentos na região da cabeça.
O chamado mobilizou uma equipe do Samu. Os socorristas foram até o imóvel, mas apenas puderam constatar a morte.
Polícia isola imóvel
Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e isolou a área em frente à residência, com o objetivo de preservar o local para o trabalho de investigação.
A Polícia Civil também foi chamada e deverá analisar as circunstâncias da morte. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o que provocou os ferimentos ou sobre a dinâmica do ocorrido.
A identidade da vítima ainda não foi divulgada pelas autoridades e o caso permanece em investigação.