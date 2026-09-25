Uma mulher de aproximadamente foi encontrada morta dentro de uma residência na Rua Corcovado, na noite desta quinta-feira (24).

Segundo as informações, o corpo foi encontrado pelo próprio irmão da vítima. A mulher de aproximadamente 60 anos, apresentava ferimentos na região da cabeça.

O chamado mobilizou uma equipe do Samu. Os socorristas foram até o imóvel, mas apenas puderam constatar a morte.