O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) realiza uma manutenção emergencial nesta quinta-feira (24), das 8h às 12h, na Estação de Tratamento de Água (ETA) Luiz de Queiroz, na região central de Piracicaba.
A intervenção é necessária para a substituição de um trecho de aproximadamente 25 metros de uma adutora de 500 milímetros, instalada sobre o canal da antiga fábrica Boyes. Segundo o Semae, a estrutura apresenta avançado processo de oxidação e registros de vazamentos.
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Abastecimento pode ser afetado
Durante a realização dos trabalhos, o abastecimento de água poderá ser prejudicado nas regiões da Paulicéia, incluindo os sistemas Elevado e Apoiado, além do Campestre, Kobayat Líbano e bairros próximos.
A previsão é que os serviços sejam concluídos até o meio-dia desta quinta-feira. Após a manutenção, a normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa ao longo da tarde.
Semae pede economia de água
O Semae orienta os moradores das regiões afetadas a economizarem água durante o período de manutenção. A recomendação é evitar desperdícios e, sempre que possível, adiar atividades que demandem grande volume de água.
Segundo o serviço municipal, a colaboração da população é importante para auxiliar na recuperação dos níveis dos reservatórios até que o sistema esteja completamente estabilizado.
Atendimento
Em caso de dúvidas ou necessidade de informações, os moradores podem entrar em contato com o Semae pelos canais de atendimento:
WhatsApp 24 horas: (19) 3403-9608
Central 24 horas: 0800 772 9611
Disque 115