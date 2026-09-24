O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) realiza uma manutenção emergencial nesta quinta-feira (24), das 8h às 12h, na Estação de Tratamento de Água (ETA) Luiz de Queiroz, na região central de Piracicaba.

A intervenção é necessária para a substituição de um trecho de aproximadamente 25 metros de uma adutora de 500 milímetros, instalada sobre o canal da antiga fábrica Boyes. Segundo o Semae, a estrutura apresenta avançado processo de oxidação e registros de vazamentos.

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