24 de setembro de 2026
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EM PIRACICABA

Manutenção pode afetar abastecimento de água nesta quinta

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Serviço emergencial será realizado na ETA Luiz de Queiroz para substituição de trecho de adutora.
Serviço emergencial será realizado na ETA Luiz de Queiroz para substituição de trecho de adutora.

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) realiza uma manutenção emergencial nesta quinta-feira (24), das 8h às 12h, na Estação de Tratamento de Água (ETA) Luiz de Queiroz, na região central de Piracicaba.

A intervenção é necessária para a substituição de um trecho de aproximadamente 25 metros de uma adutora de 500 milímetros, instalada sobre o canal da antiga fábrica Boyes. Segundo o Semae, a estrutura apresenta avançado processo de oxidação e registros de vazamentos.

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Abastecimento pode ser afetado

Durante a realização dos trabalhos, o abastecimento de água poderá ser prejudicado nas regiões da Paulicéia, incluindo os sistemas Elevado e Apoiado, além do Campestre, Kobayat Líbano e bairros próximos.

A previsão é que os serviços sejam concluídos até o meio-dia desta quinta-feira. Após a manutenção, a normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa ao longo da tarde.

Semae pede economia de água

O Semae orienta os moradores das regiões afetadas a economizarem água durante o período de manutenção. A recomendação é evitar desperdícios e, sempre que possível, adiar atividades que demandem grande volume de água.

Segundo o serviço municipal, a colaboração da população é importante para auxiliar na recuperação dos níveis dos reservatórios até que o sistema esteja completamente estabilizado.

Atendimento

Em caso de dúvidas ou necessidade de informações, os moradores podem entrar em contato com o Semae pelos canais de atendimento:

WhatsApp 24 horas: (19) 3403-9608
Central 24 horas: 0800 772 9611
Disque 115

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