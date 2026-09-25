Obras de um dos nomes mais importantes da pintura brasileira poderão ser vistas de perto em Piracicaba. A partir deste domingo (27), a Pinacoteca Municipal Miguel Dutra recebe a exposição “Caipiras: das tropas à moda de viola”, que reúne cerca de 50 trabalhos de 28 artistas do acervo da Pinacoteca de São Paulo. A mostra tem entrada gratuita e permanece em cartaz até 6 de dezembro, no Armazém 14A do Parque do Engenho Central. A exposição integra o programa CULTSP na Estrada e marca a chegada à cidade de obras de Almeida Júnior, artista que morreu em Piracicaba em 1899.

O pintor é o principal destaque da exposição, que reúne trabalhos como as primeiras versões de “Caipira Picando Fumo” e “Amolação Interrompida”, ambas de 1893, além de “Nhá Chica”, “Apertando o Lombilho”, “Cozinha Caipira” e “O Violeiro”. Também estão no conjunto estudos e paisagens produzidos pelo artista, incluindo “Paisagem Fluvial” e “Paisagem do Sítio Rio das Pedras”.