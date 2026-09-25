Obras de um dos nomes mais importantes da pintura brasileira poderão ser vistas de perto em Piracicaba. A partir deste domingo (27), a Pinacoteca Municipal Miguel Dutra recebe a exposição “Caipiras: das tropas à moda de viola”, que reúne cerca de 50 trabalhos de 28 artistas do acervo da Pinacoteca de São Paulo. A mostra tem entrada gratuita e permanece em cartaz até 6 de dezembro, no Armazém 14A do Parque do Engenho Central. A exposição integra o programa CULTSP na Estrada e marca a chegada à cidade de obras de Almeida Júnior, artista que morreu em Piracicaba em 1899.
O pintor é o principal destaque da exposição, que reúne trabalhos como as primeiras versões de “Caipira Picando Fumo” e “Amolação Interrompida”, ambas de 1893, além de “Nhá Chica”, “Apertando o Lombilho”, “Cozinha Caipira” e “O Violeiro”. Também estão no conjunto estudos e paisagens produzidos pelo artista, incluindo “Paisagem Fluvial” e “Paisagem do Sítio Rio das Pedras”.
A presença das obras ganha um significado especial para Piracicaba pela relação de Almeida Júnior com a cidade. Nascido em Itu, o artista morreu em Piracicaba aos 49 anos. Parte de sua produção também registra paisagens e personagens do interior paulista, ajudando a consolidar na pintura brasileira uma representação do chamado caipira paulista.
Além de Almeida Júnior, a exposição reúne trabalhos de artistas como Miguelzinho Dutra, patrono da Pinacoteca Municipal de Piracicaba, Henrique Bernardelli, Monteiro França, Pedro Alexandrino, Johann Moritz Rugendas e Jean Baptiste Debret. Ao todo, são 28 artistas representados na mostra.
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Um novo olhar sobre o caipira
Mais do que apresentar pinturas históricas, a exposição propõe uma reflexão sobre como a figura do caipira foi construída pela arte brasileira. O primeiro dos três núcleos parte de obras de Almeida Júnior para discutir a representação da vida cotidiana e dos tipos sociais do interior paulista.
A mostra também aborda as tensões raciais presentes nessa construção. Segundo o curador Yuri Quevedo, a imagem do caipira criada no século XIX esteve ligada a um projeto de identidade paulista que privilegiava uma ideia de miscigenação entre brancos e indígenas e deixava a população negra de fora. A exposição contrapõe essa construção às representações de pessoas negras presentes no próprio acervo da Pinacoteca.
Outro núcleo apresenta tropeiros, bandeirantes e registros de viajantes, além de paisagens relacionadas à derrubada da mata nativa. Já a terceira parte acompanha a transformação da representação do caipira, passando pela vida doméstica, pelos costumes, pelas crenças e pela moda de viola.
A proposta permite ao público de Piracicaba conhecer de perto obras que normalmente integram o acervo da Pinacoteca de São Paulo. A instituição destaca que a itinerância busca ampliar o acesso às obras do acervo estadual fora da capital.
SERVIÇO
Caipiras: das tropas à moda de viola
Local: Pinacoteca Municipal Miguel Dutra — Armazém 14A do Parque do Engenho Central (Avenida Maurice Allain, 454)
Visitação: de 27 de setembro a 6 de dezembro (terça a domingo, das 9h às 17h)
Entrada: gratuita
Informações: (19) 3412-3770