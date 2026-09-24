Cerca de 40 cães e gatos estarão disponíveis para adoção neste fim de semana em Piracicaba. A ação acontece no sábado (26) e no domingo (27), das 14h às 17h, no Piso L1 do Shopping Piracicaba (Avenida Limeira, 722 - Areião), ao lado da Praça de Eventos Norte.
O evento é uma oportunidade para quem já pensa em adotar um pet conhecer os animais, conversar com a equipe responsável e receber orientações antes de tomar a decisão de levar um novo companheiro para casa.
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Animais estarão disponíveis para adoção
Realizada em parceria com a Sociedade Protetora dos Animais de Piracicaba (SPPA), a ação reúne cães e gatos resgatados que estão à procura de uma nova família. Segundo a organização, os animais que participarão do evento estão vermifugados.
Além de conhecer os pets, os visitantes poderão receber informações sobre os cuidados necessários nos primeiros dias após a adoção, como adaptação ao novo ambiente, alimentação e estabelecimento de uma rotina. A proposta é que cada animal seja encaminhado para uma família que esteja preparada para assumir os cuidados e o compromisso necessários ao longo de sua vida.
Antes de adotar, é importante considerar que a chegada de um animal muda a rotina da casa e envolve despesas, cuidados veterinários, alimentação, espaço adequado e atenção diária. Por isso, a equipe do evento estará disponível para orientar os interessados e ajudar a tornar o processo de adoção mais consciente.
“Mais do que encontrar um novo lar para esses animais, queremos proporcionar encontros que possam transformar a vida de todos os envolvidos. Adotar é um gesto de amor, mas também de responsabilidade, cuidado e compromisso para toda a vida”, afirma Bruna Evangelista, gerente de marketing do Shopping Piracicaba.