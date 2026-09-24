Cerca de 40 cães e gatos estarão disponíveis para adoção neste fim de semana em Piracicaba. A ação acontece no sábado (26) e no domingo (27), das 14h às 17h, no Piso L1 do Shopping Piracicaba (Avenida Limeira, 722 - Areião), ao lado da Praça de Eventos Norte.

O evento é uma oportunidade para quem já pensa em adotar um pet conhecer os animais, conversar com a equipe responsável e receber orientações antes de tomar a decisão de levar um novo companheiro para casa.

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Animais estarão disponíveis para adoção