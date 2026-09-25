Levantamentos recentes indicam que os gastos com apostas online podem comprometer o ingresso e a permanência de cerca de 2 milhões de brasileiros no ensino superior privado. Os dados foram divulgados pela Agência Gov, com base em pesquisas realizadas pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), em parceria com a Educa Insights, e pelo Instituto Semesp.

Segundo a pesquisa da Abmes e da Educa Insights, cerca de 986 mil potenciais estudantes poderiam deixar de efetivar a matrícula em instituições privadas em 2026 devido ao dinheiro destinado às apostas.

O levantamento também aponta dificuldades entre aqueles que já estão matriculados. Dos entrevistados, 14% afirmaram ter atrasado o pagamento de mensalidades ou trancado o curso em razão dos gastos com bets.

Considerando mais de 8 milhões de matrículas na rede privada, esse percentual representa uma ordem de grandeza superior a 1,1 milhão de estudantes. Somados os dois grupos, chega-se à estimativa de aproximadamente 2 milhões de pessoas potencialmente afetadas.