Levantamentos recentes indicam que os gastos com apostas online podem comprometer o ingresso e a permanência de cerca de 2 milhões de brasileiros no ensino superior privado. Os dados foram divulgados pela Agência Gov, com base em pesquisas realizadas pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), em parceria com a Educa Insights, e pelo Instituto Semesp.
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Impacto antes da faculdade
Segundo a pesquisa da Abmes e da Educa Insights, cerca de 986 mil potenciais estudantes poderiam deixar de efetivar a matrícula em instituições privadas em 2026 devido ao dinheiro destinado às apostas.
O levantamento também aponta dificuldades entre aqueles que já estão matriculados. Dos entrevistados, 14% afirmaram ter atrasado o pagamento de mensalidades ou trancado o curso em razão dos gastos com bets.
Considerando mais de 8 milhões de matrículas na rede privada, esse percentual representa uma ordem de grandeza superior a 1,1 milhão de estudantes. Somados os dois grupos, chega-se à estimativa de aproximadamente 2 milhões de pessoas potencialmente afetadas.
Apostas e inadimplência
Outro levantamento, realizado pelo Instituto Semesp, identificou que 19,1% das instituições privadas pesquisadas já haviam observado alguma relação entre apostas online e inadimplência de estudantes.
Os dados não apontam as bets como única causa das dificuldades financeiras ou da interrupção dos estudos. Segundo a Agência Gov, fatores como renda familiar, situação profissional e outras despesas também influenciam a capacidade de iniciar ou manter uma graduação.
Reflexos na vida acadêmica
O comprometimento da renda pode representar uma dificuldade adicional para estudantes que dependem de políticas de acesso e financiamento, como o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Mesmo com bolsa ou financiamento, os universitários têm despesas relacionadas à formação, como transporte, materiais e mensalidades. Quando parte da renda é destinada às apostas, pode haver redução dos recursos disponíveis para esses custos.
Os levantamentos apontam, portanto, que o impacto financeiro das apostas pode aparecer tanto antes da matrícula quanto durante a graduação, afetando decisões relacionadas ao ingresso e à permanência no ensino superior.