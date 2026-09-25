Moradores da Bahia terão uma nova oportunidade para buscar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem pagar pelas despesas previstas no processo. O programa CNH da Gente, do Governo da Bahia em parceria com o Detran-BA e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), oferece 20 mil vagas nesta etapa. As inscrições serão realizadas de 1º a 15 de outubro de 2026, exclusivamente pela internet.

A seleção é destinada a pessoas com mais de 18 anos que estejam inscritas no Cadastro Único, com os dados atualizados até 8 de maio de 2026. Também é necessário saber ler e escrever, ter CPF, documento de identificação, morar na Bahia e não possuir impedimento judicial para obter a habilitação. O candidato poderá escolher entre as categorias A, para motocicletas, ou B, para automóveis.

A inscrição, porém, não garante automaticamente uma vaga. A classificação será feita a partir das informações registradas no CadÚnico. Em caso de empate, o edital estabelece como critérios sucessivos a menor renda familiar por pessoa, o maior número de integrantes no grupo familiar e a maior idade. Se ainda houver empate, poderá ser realizado sorteio.