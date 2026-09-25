Quem pretende sair de São Paulo em direção a Jundiaí ou outras cidades do interior na madrugada deste sábado (26) para domingo (27) precisará alterar o trajeto. A Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) ficará totalmente interditada no sentido interior entre os km 13 e 46, das 23h às 6h. Durante o período, o fluxo será direcionado para a Rodovia Anhanguera (SP-330).
A restrição não ficará limitada à pista principal. Também serão bloqueadas as alças da Marginal Tietê para a Bandeirantes, o retorno do km 16, em São Paulo, e os acessos do Rodoanel Mário Covas (SP-021) para a rodovia nos dois sentidos. Os acessos dos km 26, 28, 33 e 34 também estarão fechados, assim como os retornos dos km 37, em Caieiras, e 46, em Jundiaí.
Para quem estiver na Marginal Tietê, a orientação é utilizar a Anhanguera pelo acesso do km 12. Já quem estiver na Bandeirantes no sentido capital e quiser voltar para o interior pelo km 16 deverá seguir até a região da Ponte do Piqueri, fazer o retorno e continuar pela Anhanguera. No Rodoanel, os motoristas com destino ao interior deverão utilizar as alças de saída para a SP-330.
VEJA MAIS:
- Filha e esposa de homem que morreu em acidente são achadas mortas
- Veja se seu bairro está entre os afetados pela falta d'água
- Sotaque piracicabano: conheça o jeito de falar de Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Anhanguera será a rota principal durante o bloqueio
Quem estiver na Anhanguera no sentido capital e pretendia fazer o retorno na altura do km 46 da Bandeirantes deverá utilizar o retorno do km 38. A concessionária responsável pelo sistema também informou que equipes operacionais e sinalização serão posicionadas ao longo do trecho para orientar os motoristas durante a mudança temporária no tráfego.
A interdição foi programada para permitir a realização de vários serviços de conservação durante a mesma janela. Entre as atividades previstas estão limpeza das faixas de rolamento e dos sistemas de drenagem, manutenção de pés de barreira e caixas de captação, pintura de barreiras de concreto e substituição de elementos refletivos. Também estão previstas a lavagem e a instalação de novas placas de sinalização.
Segundo a concessionária, a concentração das equipes na madrugada busca aumentar a eficiência dos trabalhos e reduzir a necessidade de novos bloqueios nas semanas seguintes. Para quem precisar viajar no período, a principal mudança é simples: o trecho da Bandeirantes entre São Paulo e Jundiaí não poderá ser utilizado no sentido interior, e a Anhanguera deverá ser considerada no planejamento do percurso.