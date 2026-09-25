Quem pretende sair de São Paulo em direção a Jundiaí ou outras cidades do interior na madrugada deste sábado (26) para domingo (27) precisará alterar o trajeto. A Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) ficará totalmente interditada no sentido interior entre os km 13 e 46, das 23h às 6h. Durante o período, o fluxo será direcionado para a Rodovia Anhanguera (SP-330).

A restrição não ficará limitada à pista principal. Também serão bloqueadas as alças da Marginal Tietê para a Bandeirantes, o retorno do km 16, em São Paulo, e os acessos do Rodoanel Mário Covas (SP-021) para a rodovia nos dois sentidos. Os acessos dos km 26, 28, 33 e 34 também estarão fechados, assim como os retornos dos km 37, em Caieiras, e 46, em Jundiaí.

Para quem estiver na Marginal Tietê, a orientação é utilizar a Anhanguera pelo acesso do km 12. Já quem estiver na Bandeirantes no sentido capital e quiser voltar para o interior pelo km 16 deverá seguir até a região da Ponte do Piqueri, fazer o retorno e continuar pela Anhanguera. No Rodoanel, os motoristas com destino ao interior deverão utilizar as alças de saída para a SP-330.