Mensagens recuperadas pela Polícia Federal no celular da lobista Roberta Luchsinger indicam que ela teria coordenado pagamentos relacionados a Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os registros foram divulgados pelo Metrópoles e envolvem conversas com o motorista da empresária e com o ex-secretário de Saúde de Goiânia Quesede Ayres Henrique.
Entre os documentos está um comprovante de R$ 26.809 enviado pelo motorista Ulisses Barbosa Viana Junior para a agência de viagens TTW Group, em julho de 2024. Segundo a apuração do Metrópoles, a transferência ocorreu depois que Roberta encaminhou o valor e orientou que o pagamento fosse feito para Fábio. A agência era utilizada para organizar viagens internacionais de Roberta e Lulinha.
Outro conjunto de mensagens envolve uma cobrança de R$ 100 mil feita por Roberta a Quesede, em novembro de 2024. A lobista teria solicitado que o pagamento fosse realizado com urgência, enquanto mencionava que uma pessoa faria uma viagem. Na mesma noite, Lulinha embarcou em Guarulhos com destino a Lisboa, em voo no qual também estava Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. O Metrópoles informou ainda que o valor foi posteriormente depositado na conta da empresa de Roberta.
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O que dizem as investigações
As mensagens fazem parte de um conjunto de elementos analisados pela PF em investigações que envolvem Lulinha e Roberta Luchsinger. Atualmente, três inquéritos no Supremo Tribunal Federal apuram suspeitas relacionadas a tráfico de influência e corrupção. As apurações também analisam a relação de Roberta com Antunes e possíveis negócios envolvendo empresas e órgãos do governo federal.
A defesa de Lulinha afirma que não é possível confirmar a autenticidade das mensagens apresentadas nas reportagens e sustenta que esses registros não constam dos autos dos inquéritos que tramitam no STF. O advogado Marco Aurélio de Carvalho também afirma que Lulinha não recebeu recursos de origem ilícita e questiona se o Fábio mencionado nas conversas seria, de fato, Fábio Luís Lula da Silva.
A PF passou a investigar Lulinha após elementos encontrados nas apurações da Operação Sem Desconto, que investiga suspeitas de fraudes envolvendo benefícios do INSS. Roberta teve o celular apreendido durante a operação e, segundo documentos citados pela imprensa, sua relação com Lulinha e com o lobista conhecido como Careca do INSS passou a integrar as apurações. Roberta confirmou à PF que apresentou Lulinha a Antunes e afirmou, por meio da defesa, que uma viagem a Portugal estava relacionada à busca por oportunidades de negócios.