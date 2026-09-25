Mensagens recuperadas pela Polícia Federal no celular da lobista Roberta Luchsinger indicam que ela teria coordenado pagamentos relacionados a Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os registros foram divulgados pelo Metrópoles e envolvem conversas com o motorista da empresária e com o ex-secretário de Saúde de Goiânia Quesede Ayres Henrique.

Entre os documentos está um comprovante de R$ 26.809 enviado pelo motorista Ulisses Barbosa Viana Junior para a agência de viagens TTW Group, em julho de 2024. Segundo a apuração do Metrópoles, a transferência ocorreu depois que Roberta encaminhou o valor e orientou que o pagamento fosse feito para Fábio. A agência era utilizada para organizar viagens internacionais de Roberta e Lulinha.

Outro conjunto de mensagens envolve uma cobrança de R$ 100 mil feita por Roberta a Quesede, em novembro de 2024. A lobista teria solicitado que o pagamento fosse realizado com urgência, enquanto mencionava que uma pessoa faria uma viagem. Na mesma noite, Lulinha embarcou em Guarulhos com destino a Lisboa, em voo no qual também estava Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. O Metrópoles informou ainda que o valor foi posteriormente depositado na conta da empresa de Roberta.