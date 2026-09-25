Reiner Jesus Martins, de 20 anos, transformou uma etapa importante da vida adulta em mais um exercício de independência. Nascido sem os dois braços, o estudante de agronomia aprendeu a conduzir um carro utilizando os pés e foi aprovado no exame para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Minas Gerais. A aprovação ocorreu em 5 de agosto, depois de um processo que exigiu avaliação médica e a busca por um veículo compatível com suas condições.

Morador de Lavras, onde estuda na Universidade Federal de Lavras (UFLA), Reiner precisou passar por uma junta médica do Detran para definir quais condições seriam necessárias para que pudesse dirigir. A partir do laudo, ele procurou uma autoescola que tivesse um automóvel capaz de receber as adaptações indicadas e encontrou essa estrutura em Pará de Minas. O início das aulas também foi um momento de descoberta, já que ele precisava adaptar os movimentos aos comandos do veículo.

A habilitação se soma a uma trajetória marcada pela busca por independência. Desde criança, Reiner aprendeu a executar tarefas cotidianas principalmente com os pés, além de recorrer ao queixo, à boca e ao tronco quando necessário. A experiência com veículos também começou cedo: ainda na infância, recebeu de um padrinho uma bicicleta construída especialmente para que pudesse conduzi-la. Para ele, a aprovação no exame representa mais uma possibilidade de ampliar a própria autonomia.