Reiner Jesus Martins, de 20 anos, transformou uma etapa importante da vida adulta em mais um exercício de independência. Nascido sem os dois braços, o estudante de agronomia aprendeu a conduzir um carro utilizando os pés e foi aprovado no exame para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Minas Gerais. A aprovação ocorreu em 5 de agosto, depois de um processo que exigiu avaliação médica e a busca por um veículo compatível com suas condições.
Morador de Lavras, onde estuda na Universidade Federal de Lavras (UFLA), Reiner precisou passar por uma junta médica do Detran para definir quais condições seriam necessárias para que pudesse dirigir. A partir do laudo, ele procurou uma autoescola que tivesse um automóvel capaz de receber as adaptações indicadas e encontrou essa estrutura em Pará de Minas. O início das aulas também foi um momento de descoberta, já que ele precisava adaptar os movimentos aos comandos do veículo.
A habilitação se soma a uma trajetória marcada pela busca por independência. Desde criança, Reiner aprendeu a executar tarefas cotidianas principalmente com os pés, além de recorrer ao queixo, à boca e ao tronco quando necessário. A experiência com veículos também começou cedo: ainda na infância, recebeu de um padrinho uma bicicleta construída especialmente para que pudesse conduzi-la. Para ele, a aprovação no exame representa mais uma possibilidade de ampliar a própria autonomia.
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Acessibilidade ainda é um desafio
Apesar da conquista, Reiner avalia que o caminho até a CNH poderia ser mais acessível para outras pessoas com deficiência. Na visão dele, informações mais claras, profissionais preparados e processos menos burocráticos poderiam facilitar a entrada de novos candidatos. A principal dificuldade encontrada por ele foi justamente localizar uma estrutura que reunisse as condições determinadas na avaliação médica.
A busca por independência acompanha Reiner também nos estudos. Influenciado pelo pai, que trabalha com produção de leite em uma propriedade rural da família em São Tiago, ele fez curso técnico em agropecuária antes de ingressar na UFLA. Inicialmente matriculado em engenharia agrícola, mudou para agronomia e atualmente está no segundo período. Nas aulas, utiliza recursos que permitem escrever sem depender de um monitor, enquanto as atividades de campo exigem adaptações diante de tarefas que envolvem esforço físico e equipamentos de proteção.
A rotina do estudante também ganhou espaço nas redes sociais. Incentivado por amigos, Reiner passou a publicar vídeos mostrando como realiza atividades do dia a dia e utiliza os pés em diferentes situações. O conteúdo alcançou milhões de visualizações e trouxe mensagens de pessoas que se identificaram com sua trajetória. Ao falar sobre a própria experiência, ele defende uma mudança na forma como a sociedade enxerga as pessoas com deficiência: em vez de serem tratadas como incapazes ou como objetos de pena, devem ter condições para estudar, trabalhar, dirigir, praticar atividades e construir a própria trajetória.