Uma cuidadora do Lar dos Velhinhos de Piracicaba foi homenageada após colocar em prática, durante uma situação de emergência, os conhecimentos adquiridos em um treinamento de primeiros socorros. Carla Cybelly de Souza prestou atendimento a um homem que passou mal dentro de um ônibus enquanto ela estava de folga.

O treinamento havia sido realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em agosto e contou com a participação de cerca de 30 profissionais do Lar dos Velhinhos. Dias depois, Carla se deparou com um homem que sofreu uma crise epiléptica dentro de um ônibus.

Mesmo nervosa diante da situação, a cuidadora lembrou das orientações recebidas durante a capacitação. Ela pediu ao motorista que acionasse o Samu e permaneceu ao lado do homem, que estava desorientado.

Seguindo o que havia aprendido, Carla deitou o paciente no chão e colocou uma blusa para proteger a cabeça dele. Pouco tempo depois, a equipe do Samu chegou ao local e deu continuidade ao atendimento.