Uma cuidadora do Lar dos Velhinhos de Piracicaba foi homenageada após colocar em prática, durante uma situação de emergência, os conhecimentos adquiridos em um treinamento de primeiros socorros. Carla Cybelly de Souza prestou atendimento a um homem que passou mal dentro de um ônibus enquanto ela estava de folga.
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Atendimento aconteceu durante folga
O treinamento havia sido realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em agosto e contou com a participação de cerca de 30 profissionais do Lar dos Velhinhos. Dias depois, Carla se deparou com um homem que sofreu uma crise epiléptica dentro de um ônibus.
Mesmo nervosa diante da situação, a cuidadora lembrou das orientações recebidas durante a capacitação. Ela pediu ao motorista que acionasse o Samu e permaneceu ao lado do homem, que estava desorientado.
Seguindo o que havia aprendido, Carla deitou o paciente no chão e colocou uma blusa para proteger a cabeça dele. Pouco tempo depois, a equipe do Samu chegou ao local e deu continuidade ao atendimento.
Experiência despertou novo interesse
Carla contou que a experiência fez com que tivesse ainda mais interesse pela área de primeiros socorros. Ela trabalha há cinco meses no Lar dos Velhinhos e está em sua primeira experiência profissional dedicada ao cuidado de idosos.
Para Juliana Baldan de Barros, coordenadora do Núcleo de Educação e Urgência do Samu, a capacitação busca preparar pessoas para realizar os primeiros atendimentos até a chegada de uma equipe especializada.
Segundo ela, em situações de emergência, geralmente quem está mais próximo da vítima não é um profissional da saúde. Por isso, saber como agir nos primeiros momentos pode contribuir para aumentar as chances de atendimento adequado.
Capacitação será reforçada
Durante a cerimônia, além de Carla, profissionais do Lar dos Velhinhos e integrantes do Samu também foram reconhecidos pela atuação e pela participação na capacitação.
De acordo com Sarah Helena Teixeira, enfermeira técnica responsável pelo Lar, a instituição realiza treinamentos mensalmente e pretende tornar a capacitação em primeiros socorros uma atividade recorrente no calendário.
O presidente do Lar dos Velhinhos, Marcelo Barbosa Oliveira, destacou a importância de reconhecer profissionais que atuam diretamente no cuidado e no atendimento de pessoas.
A homenagem ocorreu dentro das ações comemorativas pelos 120 anos do Lar dos Velhinhos.