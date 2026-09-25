A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta sexta-feira (25) um novo lote de ressarcimentos das cotas do antigo fundo PIS/Pasep. A rodada contempla quem solicitou o pagamento até 31 de agosto de 2026. Os valores são destinados a trabalhadores e servidores que tiveram vínculo profissional entre 1971 e 1988 e ainda possuem recursos não sacados.
O benefício não deve ser confundido com o abono salarial do PIS/Pasep pago atualmente. As quantias liberadas agora são referentes às cotas de um fundo antigo, formado por recursos destinados a trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. Em caso de falecimento do titular, herdeiros e beneficiários legais também podem solicitar o ressarcimento, desde que apresentem a documentação exigida.
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Como consultar e solicitar o dinheiro
A existência de valores pode ser verificada pelo sistema Repis Cidadão, com acesso por meio da conta Gov.br, ou pelo aplicativo FGTS. Caso seja identificado algum saldo, o interessado deve seguir as orientações para solicitar o ressarcimento e apresentar os documentos necessários. Para titulares, é exigido documento oficial de identificação. Herdeiros precisam comprovar a condição de beneficiários, conforme o caso.
O pagamento é realizado pela Caixa após a análise e aprovação do pedido. Quem possui conta corrente, poupança ou conta digital na instituição recebe o crédito diretamente. Para quem não tem conta na Caixa, pode ser aberta automaticamente uma Poupança Social Digital, que permite movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem.
O calendário continua nos próximos meses. Pedidos feitos até 30 de setembro entram no pagamento previsto para 26 de outubro; solicitações realizadas até 31 de outubro serão contempladas em 25 de novembro. Há ainda uma rodada para pedidos até 30 de novembro, com pagamento previsto para 28 de dezembro, e outra para solicitações até 31 de dezembro, com crédito programado para janeiro de 2027.
O prazo para solicitar o ressarcimento permanece aberto até setembro de 2028. Depois desse período, os valores que não forem requeridos serão incorporados definitivamente ao Tesouro Nacional. Por isso, trabalhadores que tiveram vínculo no período correspondente e familiares de antigos beneficiários podem consultar o sistema para verificar a existência de recursos.