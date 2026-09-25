A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta sexta-feira (25) um novo lote de ressarcimentos das cotas do antigo fundo PIS/Pasep. A rodada contempla quem solicitou o pagamento até 31 de agosto de 2026. Os valores são destinados a trabalhadores e servidores que tiveram vínculo profissional entre 1971 e 1988 e ainda possuem recursos não sacados.

O benefício não deve ser confundido com o abono salarial do PIS/Pasep pago atualmente. As quantias liberadas agora são referentes às cotas de um fundo antigo, formado por recursos destinados a trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. Em caso de falecimento do titular, herdeiros e beneficiários legais também podem solicitar o ressarcimento, desde que apresentem a documentação exigida.

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