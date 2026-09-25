A Casas Bahia vem realizando novos leilões online com eletrodomésticos armazenados em centros de distribuição, incluindo lotes com lavadoras, geladeiras, fogões e outros equipamentos. Em uma das rodadas consultadas, um conjunto com quatro máquinas de lavar tinha lance de R$ 1.010, o que correspondia a uma média de R$ 252,50 por aparelho. O valor, porém, não representa o preço de uma unidade avulsa e poderia aumentar até o encerramento da disputa.
Entre os produtos encontrados nas diferentes rodadas estão equipamentos de marcas como Electrolux, Consul e Brastemp, além de fogões, refrigeradores, freezers, lava-louças e eletroportáteis. Em eventos recentes, os produtos foram disponibilizados em lotes individuais ou conjuntos com vários itens, fazendo com que as condições de cada disputa variassem.
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Antes de dar o lance, consumidor precisa conferir as regras
O principal cuidado é não confundir o leilão com uma promoção tradicional de loja. Os valores apresentados correspondem aos lances registrados ou iniciais de cada lote e podem subir conforme outros participantes entram na disputa. Em alguns casos, o interessado também precisa arrematar vários produtos de uma só vez, em vez de escolher apenas uma unidade.
Outro ponto envolve as condições dos equipamentos. Em rodadas recentes, os produtos foram anunciados como itens de logística reversa e vendidos nas condições descritas nos respectivos eventos, podendo apresentar avarias, ausência de peças ou outras características que precisam ser verificadas antes da compra. Por isso, o edital, as fotos e a descrição de cada lote devem ser consultados antes da oferta.
Os interessados também precisam considerar possíveis taxas, transporte e retirada dos produtos. Em eventos realizados em Jundiaí, no interior de São Paulo, os equipamentos ficaram armazenados para retirada pelos compradores, enquanto outras rodadas tiveram regras e locais próprios. A recomendação prática é verificar essas informações diretamente na plataforma responsável por cada leilão antes de participar.
A movimentação ocorre em meio à reestruturação da Casas Bahia, que confirmou o fechamento de 298 lojas em agosto de 2026. A empresa também entrou com pedido de recuperação judicial no mesmo período. Apesar da coincidência temporal, informações divulgadas sobre os leilões indicam que essas vendas são realizadas periodicamente e que algumas rodadas já estavam planejadas antes do pedido de recuperação judicial.