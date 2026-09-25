A Casas Bahia vem realizando novos leilões online com eletrodomésticos armazenados em centros de distribuição, incluindo lotes com lavadoras, geladeiras, fogões e outros equipamentos. Em uma das rodadas consultadas, um conjunto com quatro máquinas de lavar tinha lance de R$ 1.010, o que correspondia a uma média de R$ 252,50 por aparelho. O valor, porém, não representa o preço de uma unidade avulsa e poderia aumentar até o encerramento da disputa.

Entre os produtos encontrados nas diferentes rodadas estão equipamentos de marcas como Electrolux, Consul e Brastemp, além de fogões, refrigeradores, freezers, lava-louças e eletroportáteis. Em eventos recentes, os produtos foram disponibilizados em lotes individuais ou conjuntos com vários itens, fazendo com que as condições de cada disputa variassem.

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Antes de dar o lance, consumidor precisa conferir as regras