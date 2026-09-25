Quem gosta de humor gráfico tem opções além da exposição principal do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. A edição deste ano reúne 14 mostras paralelas gratuitas espalhadas por diferentes pontos da cidade, aproximando caricaturas, charges e cartuns do público. Entre os espaços estão a Biblioteca Municipal, Câmara, Centro Cívico, teatros, Museu Prudente de Moraes, Rodoviária, Acipi, Bauhaus e Shopping Piracicaba.
A proposta é levar o humor para locais que fazem parte da rotina dos moradores e ampliar o acesso às obras. As exposições apresentam trabalhos de artistas brasileiros e estrangeiros e abordam temas que vão do cotidiano e das relações humanas à inteligência artificial, feminicídio, política e questões ambientais. Os períodos de visitação variam de acordo com cada espaço.
Na Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, a mostra “Cata Arte com Fausto Bergocce: A Magia do Cotidiano” transforma objetos comuns, como folhas e galhos, em matéria-prima para cartuns. Já a Câmara recebe “Basta de Feminicídio - Cartuns pela Educação”, com trabalhos de artistas do Brasil e de outros países. Na Casa do Povoador, estão as exposições “Janelas Solares”, de Gim Arts, e “Vozes da Minha Cabeça”, de Magô Pool.
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Obras ocupam espaços da cidade
O hall do Centro Cívico reúne “Nada Passa Batido”, de Paffaro, e “Entrelinhas”, de Willian Hussar. Nos teatros municipais, o público encontra trabalhos de Paulo Branco e André Hippert, no Teatro Dr. Losso Netto, além da exposição “Tute Buena Gente”, dedicada ao cartunista argentino Tute, no Teatro Erotides de Campos. O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes recebe “40 Anos Correndo o Risco”, de Junior Lopes.
Na Rodoviária, a exposição “Heloquência – Tirinhas para se estressar com calma”, de Helô D'Angelo, apresenta situações da vida adulta com humor e crítica. A Acipi recebe trabalhos relacionados ao tema “O desafio IA x IH – O Duelo do Século: Algoritmo vs. Alma”. Já a Bauhaus abriga duas exposições produzidas por mulheres: “Marz Será Possível”, de Marilia Marz, e “Trago Seu Riso, Ou Seu Dinheiro de Volta”, da Cartumante.
No Shopping Piracicaba, a programação traz a exposição “PortoCartoon – Chico Buarque: uma Homenagem ao Artista Brasileiro”, resultado da parceria entre o Salão de Humor e o PortoCartoon World Festival, de Portugal. As mostras têm datas e horários diferentes, por isso é importante conferir a programação de cada endereço antes da visita. Todas as exposições são gratuitas.
Enquanto as mostras paralelas ocupam a cidade, a exposição principal do 53º Salão de Humor segue no Armazém 14 do Parque Engenho Central até 31 de outubro. A mostra reúne 385 obras de 152 artistas de 28 países e também tem entrada gratuita.
A edição deste ano também já tem um vencedor do Júri Popular Alceu Marozzi Righeto. A caricatura do jogador norueguês Erling Haaland, feita pelo artista gráfico Rodrigo Minêu, recebeu 1.416 dos 3.477 votos registrados entre as sete obras que concorreram. Pelo resultado, o artista recebe R$ 7.500.
Minêu participa do Salão de Humor desde 2003 e já havia conquistado o Júri Popular em 2018. Segundo o artista, a vitória deste ano foi inesperada, especialmente porque ele não costuma produzir muitas caricaturas. A obra vencedora também integra a exposição principal do Salão, que permanece aberta para visitação até 31 de outubro.