Quem gosta de humor gráfico tem opções além da exposição principal do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. A edição deste ano reúne 14 mostras paralelas gratuitas espalhadas por diferentes pontos da cidade, aproximando caricaturas, charges e cartuns do público. Entre os espaços estão a Biblioteca Municipal, Câmara, Centro Cívico, teatros, Museu Prudente de Moraes, Rodoviária, Acipi, Bauhaus e Shopping Piracicaba.

A proposta é levar o humor para locais que fazem parte da rotina dos moradores e ampliar o acesso às obras. As exposições apresentam trabalhos de artistas brasileiros e estrangeiros e abordam temas que vão do cotidiano e das relações humanas à inteligência artificial, feminicídio, política e questões ambientais. Os períodos de visitação variam de acordo com cada espaço.

Na Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, a mostra “Cata Arte com Fausto Bergocce: A Magia do Cotidiano” transforma objetos comuns, como folhas e galhos, em matéria-prima para cartuns. Já a Câmara recebe “Basta de Feminicídio - Cartuns pela Educação”, com trabalhos de artistas do Brasil e de outros países. Na Casa do Povoador, estão as exposições “Janelas Solares”, de Gim Arts, e “Vozes da Minha Cabeça”, de Magô Pool.