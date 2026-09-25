Um homem de 34 anos morreu após o carro que dirigia colidir frontalmente com uma carreta na Rodovia Deputado João Hermann Neto (SP-133), em Cosmópolis, na região de Piracicaba. O acidente ocorreu no sentido Limeira e mobilizou equipes de emergência durante o atendimento à ocorrência.

A vítima foi identificada como Rodrigo de Oliveira Basto. Conforme as informações, ele havia deixado Artur Nogueira e seguia pela rodovia quando, por motivos que ainda não foram esclarecidos, o Nissan Kicks que conduzia atravessou para a faixa de sentido contrário.

Na sequência, o automóvel atingiu de frente o caminhão. A força da colisão provocou graves danos ao carro, que ficou completamente destruído em uma das laterais. Uma das portas chegou a se desprender com o impacto.