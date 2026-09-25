Um homem de 34 anos morreu após o carro que dirigia colidir frontalmente com uma carreta na Rodovia Deputado João Hermann Neto (SP-133), em Cosmópolis, na região de Piracicaba. O acidente ocorreu no sentido Limeira e mobilizou equipes de emergência durante o atendimento à ocorrência.
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A vítima foi identificada como Rodrigo de Oliveira Basto. Conforme as informações, ele havia deixado Artur Nogueira e seguia pela rodovia quando, por motivos que ainda não foram esclarecidos, o Nissan Kicks que conduzia atravessou para a faixa de sentido contrário.
Na sequência, o automóvel atingiu de frente o caminhão. A força da colisão provocou graves danos ao carro, que ficou completamente destruído em uma das laterais. Uma das portas chegou a se desprender com o impacto.
Rodrigo ficou preso no interior do veículo e precisou ser retirado das ferragens com o auxílio de equipamentos de desencarceramento.
Apesar do trabalho das equipes de resgate, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
A ocorrência contou com a participação da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil de Cosmópolis. Também foram acionados profissionais da concessionária Rota das Bandeiras, equipes do Corpo de Bombeiros de Limeira e socorristas.
O automóvel envolvido no acidente estava registrado em nome de uma mulher residente na cidade de São Paulo. A causa que levou o veículo a invadir a pista contrária ainda não foi esclarecida. .