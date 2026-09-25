Pesquisadores que investigam a Formação Durupinar, na Turquia, coletaram novos fragmentos de cerâmica e cerca de 1.000 amostras de solo durante a mais recente etapa do projeto que busca esclarecer a origem de uma estrutura localizada próxima ao Monte Ararat. O local é apontado por parte dos pesquisadores como uma possível área onde estaria enterrada a Arca de Noé.

As amostras de solo foram retiradas de aproximadamente 150 pontos da formação e encaminhadas para Ancara, onde passarão por análises laboratoriais. A expectativa é identificar a presença de material orgânico e possíveis vestígios de madeira.

A equipe responsável pela pesquisa prevê apresentar as primeiras conclusões científicas do projeto em 2027. As informações foram divulgadas pelo site especializado Arkeonews.