SR. ANTONIO JOÃO DA SILVA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. João Matias da Silva e da Sra. Maria Helena Carolinda, era viúvo da Sra. Noemia Maria da Silva; deixa os filhos: Cicero Antonio da Silva, falecido e Aparecido Antonio da Silva, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ERCILIA DALVA DE PAULA JORGE Faleceu 23/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 63 anos de idade e era viúva do Sr. Pedro Jorge. Era filha do Sr. Jorge Benedito de Paula, falecido e da Sra. Eva Lourenço de Paula. Deixa os filhos: Felipe Rogerio Jorge, Fernando Rodrigo Jorge casado com Ana Paula dos Santos Pereira, Flavio Ricardo Jorge. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. JORGE ANTONIO DE JESUS Faleceu dia 23/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade e era casado com a Sra. Tatiane Sabbadin de Jesus. Era filho da Sra. Petronilia Rosa de Jesus, falecida. Deixa os filhos: Ioná Sabbadin de Jesus, Naara Sabbadin Martins de Jesus, Caroline Rosa de Jesus Almeida, Jorge Antonio de Jesus Junior. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 23/09/2026 as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição - Sala (A) Jasmin, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.