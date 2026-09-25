“Não conheço, mas sei quem é.” A frase pode parecer apenas uma resposta comum entre piracicabanos, mas ajuda a traduzir uma característica bastante presente na vida da cidade: a sensação de que, por aqui, as pessoas e seus jeitos de falar são facilmente reconhecidos. Em Piracicaba, até quem não conhece alguém pessoalmente muitas vezes sabe exatamente de quem se está falando. E, quando o assunto é sotaque, basta algumas palavras para a origem ser identificada.
Para o escritor e jornalista Cecílio Elias Netto, que falou com o Jornal de Piracicaba, esse jeito particular de falar está diretamente ligado à identidade da cidade. Segundo ele, o sotaque é resultado de um processo histórico que reúne influências do português colonial e das línguas indígenas, especialmente do tupi-guarani. A característica não surgiu exclusivamente em Piracicaba, mas se desenvolveu no interior paulista e ganhou marcas próprias ao longo do tempo. “Todos esses valores, incluindo o sotaque, definem a identidade da população e da cidade”, afirma.
Uma das características mais conhecidas está justamente no “R”. O chamado R retroflexo ocorre quando a língua se volta para dentro durante a pronúncia. É o som que aparece no “R” mais arrastado de palavras como “porta”. Outra marca apontada por Cecílio é a aproximação entre os sons de “L” e “R”, presente em formas como “sarto”, em vez de “salto”. No dicionário Arco, Tarco e Verva, ele registra ainda exemplos como “arco”, para álcool, “tarco”, para talco, e “verva”, para Acqua Velva.
Mas o caipiracicabano não está apenas na pronúncia. Ele também aparece em palavras e construções que podem causar estranhamento para quem vem de fora. “Assuntá”, por exemplo, significa informar-se ou prestar atenção. “Acabá de acabá” tem um sentido praticamente literal. O dicionário reúne justamente esse tipo de expressão, muitas delas hoje menos frequentes entre as gerações mais novas.
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Uma fala que muda, mas não desaparece
O próprio Cecílio reconhece que a maneira de falar da cidade não ficou parada. Migrações, televisão, rádio, universidades, empresas e a chegada de pessoas de diferentes regiões transformaram a pronúncia e o vocabulário dos piracicabanos. Ainda assim, ao apresentar a sexta edição do dicionário, o autor afirmou que o dialeto continuava vivo, embora incorporando novas palavras e expressões.
É justamente aí que entram expressões que sobrevivem no cotidiano e podem ser reconhecidas por quem cresceu na cidade. Algumas estão registradas no dicionário; outras fazem parte da memória oral e do modo informal de conversar. “Não conheço, mas sei quem é” é um exemplo que continua circulando entre piracicabanos e ajuda a mostrar que o jeito local de falar não está necessariamente restrito às palavras mais antigas.
Para Cecílio, preservar essa maneira de falar significa preservar também parte da história da cidade. Ele conta que a percepção ficou especialmente clara em 1986, durante uma viagem a Brasília. Ao conversar com um homem que havia estudado na Esalq décadas antes, usou expressões como “taque duro” e “num isquente a muringa”. O interlocutor imediatamente identificou sua origem: “Piracicaba!”. O reconhecimento veio pelo sotaque, pelos “erres” e pelas expressões.
A experiência levou Cecílio a enxergar o sotaque como uma espécie de marca da cidade e reforçou seu interesse em registrar a linguagem, os causos, as expressões e a memória piracicabana. O resultado foi, entre outros trabalhos, o Dicionário do Dialeto Caipiracicabano – Arco, Tarco e Verva, cuja sexta edição reúne 1.479 verbetes.
O reconhecimento não ficou apenas no campo da memória. O sotaque e o dialeto caipiracicabanos foram registrados como patrimônio histórico e cultural imaterial de Piracicaba. O processo teve participação de instituições culturais da cidade, e o dicionário de Cecílio foi incluído como documento comprobatório e considerado peça-chave para o registro.
Assim, o caipiracicabano não precisa ser entendido apenas como uma coleção de palavras antigas ou como uma forma curiosa de pronunciar o “R”. Ele carrega vestígios da formação histórica do interior paulista e continua se transformando junto com a cidade. Para quem nasceu aqui, talvez passe despercebido no dia a dia. Para quem chega de fora, porém, algumas palavras, um “R” mais carregado ou até uma frase aparentemente comum podem entregar rapidamente: é de Piracicaba!