“Não conheço, mas sei quem é.” A frase pode parecer apenas uma resposta comum entre piracicabanos, mas ajuda a traduzir uma característica bastante presente na vida da cidade: a sensação de que, por aqui, as pessoas e seus jeitos de falar são facilmente reconhecidos. Em Piracicaba, até quem não conhece alguém pessoalmente muitas vezes sabe exatamente de quem se está falando. E, quando o assunto é sotaque, basta algumas palavras para a origem ser identificada.

Para o escritor e jornalista Cecílio Elias Netto, que falou com o Jornal de Piracicaba, esse jeito particular de falar está diretamente ligado à identidade da cidade. Segundo ele, o sotaque é resultado de um processo histórico que reúne influências do português colonial e das línguas indígenas, especialmente do tupi-guarani. A característica não surgiu exclusivamente em Piracicaba, mas se desenvolveu no interior paulista e ganhou marcas próprias ao longo do tempo. “Todos esses valores, incluindo o sotaque, definem a identidade da população e da cidade”, afirma.