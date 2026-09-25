A Academia Jovens Músicos dá sequência ao projeto “Jovens Músicos pela Sustentabilidade” com atividades de educação ambiental voltadas a estudantes de escolas públicas de Piracicaba. A proposta utiliza teatro, música e interação para abordar temas como sustentabilidade e mudanças climáticas de forma lúdica e participativa.
As próximas ações do Teatro da Consciência Ecológica acontecem em três datas. No dia 30 de setembro, haverá atividades às 13h30 e às 14h15 na Escola Municipal Prof. Luis Claudio Alves, no Jardim Primavera. Em 6 de outubro, as apresentações serão às 16h e às 16h45, na sede da Academia Jovens Músicos, no Centro. Já no dia 7, a atividade será às 12h25, na Escola Estadual Jaçanã Pereira Guerrini, no bairro Independência. As ações são exclusivas para os alunos das instituições participantes.
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Arte transforma debate ambiental em experiência
A atividade foi criada pela estrategista de Comunicação Socioambiental Mônica Salles e teve início em 2 de setembro, na Escola Estadual Jethro Vaz de Toledo. Durante a encenação, os estudantes são convidados a interagir com a palestrante e, após a apresentação, participam de um bate-papo sobre as questões ambientais abordadas.
Segundo Mônica, a proposta é fazer com que crianças e jovens deixem o papel de espectadores e participem ativamente da discussão. “Transformar a discussão sobre mudanças climáticas em vivência prática é o que torna o aprendizado marcante”, afirma. Para o coordenador da Academia Jovens Músicos, maestro Anderson de Oliveira, a combinação entre arte e educação ajuda a aproximar os estudantes de temas relacionados à sustentabilidade.
Mônica Salles é jornalista e estrategista de Comunicação Socioambiental, com 26 anos de experiência profissional. Para a Academia Jovens Músicos, criou o método Teatro da Consciência Ecológica, inspirado em obras de William Shakespeare e adaptado para trabalhar questões ambientais de maneira participativa e acessível aos estudantes.
O projeto conta com apoio do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ministério da Cultura e do Governo Federal. A produção-executiva é da etrês social. A execução é da Academia Jovens Músicos, e as atividades integram ações da Política Nacional de Cultura Viva e Cultura Viva Paulista.