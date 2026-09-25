A Academia Jovens Músicos dá sequência ao projeto “Jovens Músicos pela Sustentabilidade” com atividades de educação ambiental voltadas a estudantes de escolas públicas de Piracicaba. A proposta utiliza teatro, música e interação para abordar temas como sustentabilidade e mudanças climáticas de forma lúdica e participativa.

As próximas ações do Teatro da Consciência Ecológica acontecem em três datas. No dia 30 de setembro, haverá atividades às 13h30 e às 14h15 na Escola Municipal Prof. Luis Claudio Alves, no Jardim Primavera. Em 6 de outubro, as apresentações serão às 16h e às 16h45, na sede da Academia Jovens Músicos, no Centro. Já no dia 7, a atividade será às 12h25, na Escola Estadual Jaçanã Pereira Guerrini, no bairro Independência. As ações são exclusivas para os alunos das instituições participantes.

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