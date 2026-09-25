Quem procura um passeio diferente para fazer em família neste sábado (26) terá uma opção gratuita em Piracicaba. A Esalq/USP realiza a V edição do Insetos na Esalq, com atividades interativas para aproximar crianças, adolescentes e adultos do mundo dos insetos. O evento acontece das 9h às 17h, no Departamento de Entomologia e Acarologia, e não é necessário fazer inscrição.
A programação permite conhecer de perto organismos que fazem parte do cotidiano, mas nem sempre são percebidos pelos visitantes. Entre as atrações estão borboletário, formigueiro, meliponário, estação sensorial e espaços dedicados a curiosidades, ácaros e controle biológico. No borboletário, os visitantes poderão conhecer mais sobre as borboletas e a importância desses espaços. Já no formigueiro, a proposta é observar uma colônia de formigas-cortadeiras e entender como funciona a organização e a divisão de tarefas entre os insetos.
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O público também poderá conhecer o meliponário, dedicado às abelhas sem ferrão e ao papel desses animais na polinização. Na estação sensorial, a entomologia será explorada por meio de diferentes sentidos, enquanto o Espaço Kids terá atividades voltadas especialmente às crianças. Outra atração é a estação de entomofagia, que apresenta os insetos como uma possibilidade de alimento para seres humanos e animais. A atividade inclui degustação guiada. Além dessas atrações, o evento terá estações e projetos convidados relacionados à ciência, à saúde pública, à agricultura e ao meio ambiente.
A proposta do Insetos na Esalq é mostrar que esses organismos desempenham diferentes funções no ambiente e na sociedade. Alguns atuam como polinizadores, agentes de controle biológico e participantes da ciclagem de nutrientes do solo, enquanto outros podem ser considerados pragas agrícolas ou urbanas e estar relacionados à transmissão de patógenos.
A programação também aborda o uso dos insetos na alimentação e sua presença nas artes e na cultura, transformando conceitos científicos em experiências práticas para o público. A programação completa pode ser consultada no site do evento.