Quem procura um passeio diferente para fazer em família neste sábado (26) terá uma opção gratuita em Piracicaba. A Esalq/USP realiza a V edição do Insetos na Esalq, com atividades interativas para aproximar crianças, adolescentes e adultos do mundo dos insetos. O evento acontece das 9h às 17h, no Departamento de Entomologia e Acarologia, e não é necessário fazer inscrição.

A programação permite conhecer de perto organismos que fazem parte do cotidiano, mas nem sempre são percebidos pelos visitantes. Entre as atrações estão borboletário, formigueiro, meliponário, estação sensorial e espaços dedicados a curiosidades, ácaros e controle biológico. No borboletário, os visitantes poderão conhecer mais sobre as borboletas e a importância desses espaços. Já no formigueiro, a proposta é observar uma colônia de formigas-cortadeiras e entender como funciona a organização e a divisão de tarefas entre os insetos.

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