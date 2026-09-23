As obras da nova UBS Pompeia, em Piracicaba, já atingiram 21% de execução e seguem em andamento na avenida Pompeia. Com 1.321 metros quadrados de área construída, a unidade será a primeira UBS de porte 5 do município e foi projetada para atender cerca de 15 mil moradores da região.

A previsão é que a obra seja concluída e entregue à população em agosto de 2027.

Nova UBS terá estrutura de grande porte

A UBS Pompeia terá estrutura organizada em núcleos temáticos de atendimento, com espaços assistenciais e áreas de apoio planejados para ampliar a capacidade de atendimento e oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde.