As obras da nova UBS Pompeia, em Piracicaba, já atingiram 21% de execução e seguem em andamento na avenida Pompeia. Com 1.321 metros quadrados de área construída, a unidade será a primeira UBS de porte 5 do município e foi projetada para atender cerca de 15 mil moradores da região.
A previsão é que a obra seja concluída e entregue à população em agosto de 2027.
Nova UBS terá estrutura de grande porte
A UBS Pompeia terá estrutura organizada em núcleos temáticos de atendimento, com espaços assistenciais e áreas de apoio planejados para ampliar a capacidade de atendimento e oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde.
O projeto foi elaborado de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e prevê a integração dos serviços e das equipes em diferentes ambientes da unidade.
A proposta também inclui soluções voltadas à sustentabilidade, como o aproveitamento da iluminação natural e o uso racional de recursos.
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Obra recebe investimento de R$ 4 milhões
A construção está sendo executada pela empresa W2 Manutenções, Construções e Reformas, com investimento de aproximadamente R$ 4 milhões em recursos do Governo Federal.
Piracicaba foi contemplada por meio do Novo PAC 2 Saúde 2025, após solicitação do prefeito Helinho Zanatta.
Atualmente, 21% da obra já foram executados. A previsão da administração municipal é que a nova unidade esteja concluída em agosto de 2027.
Atendimento para cerca de 15 mil moradores
Quando entrar em funcionamento, a UBS Pompeia passará a integrar a rede municipal de atenção básica e deverá ampliar a oferta de serviços de saúde para os moradores da região.
A unidade foi planejada para reunir estrutura assistencial e espaços de apoio em um mesmo complexo, buscando atender às necessidades da população e dos profissionais que atuarão no local.
“A nova UBS Pompeia é um investimento importante para ampliar a estrutura da saúde e aproximar os serviços da população. A unidade foi planejada para atender às necessidades da região, com espaços adequados para os moradores e para os profissionais e mais uma ação que faz parte da reestruturação da saúde”, destaca o prefeito Helinho Zanatta.