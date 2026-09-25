Quem está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho em Piracicaba terá novas opções a partir de segunda-feira (28). O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Prefeitura, disponibilizará 264 vagas de emprego, distribuídas em cerca de 70 diferentes funções para empresas da cidade e da região.

As oportunidades contemplam áreas como comércio, indústria, construção civil, atendimento, logística, alimentação e vendas. Entre os cargos com maior quantidade de vagas estão atendimento ao cliente, operador de loja, ajudante de fundição, balconista, maçariqueiro, operador de ponte rolante, pedreiro e vigia.

A relação pode mudar conforme as empresas realizam novas contratações ou encerram os processos seletivos. Por isso, quem pretende concorrer deve consultar os requisitos e a disponibilidade diretamente no Painel de Vagas.

Comércio e indústria concentram oportunidades