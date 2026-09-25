Quem está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho em Piracicaba terá novas opções a partir de segunda-feira (28). O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Prefeitura, disponibilizará 264 vagas de emprego, distribuídas em cerca de 70 diferentes funções para empresas da cidade e da região.
As oportunidades contemplam áreas como comércio, indústria, construção civil, atendimento, logística, alimentação e vendas. Entre os cargos com maior quantidade de vagas estão atendimento ao cliente, operador de loja, ajudante de fundição, balconista, maçariqueiro, operador de ponte rolante, pedreiro e vigia.
A relação pode mudar conforme as empresas realizam novas contratações ou encerram os processos seletivos. Por isso, quem pretende concorrer deve consultar os requisitos e a disponibilidade diretamente no Painel de Vagas.
Comércio e indústria concentram oportunidades
Entre as funções com maior número de postos disponíveis está a de atendente ao cliente, com 25 oportunidades. O cargo de operador de loja aparece na sequência, com 20 vagas abertas.
Na indústria, o destaque é para ajudante de fundição, com 15 oportunidades. Também existem dez vagas para maçariqueiro e outras dez para operador de ponte rolante.
A lista inclui ainda dez oportunidades para balconista, dez para pedreiro e dez para vigia. Para quem trabalha com vendas ou entregas, há oito vagas para motorista entregador e outras oito para consultor de vendas.
O setor de alimentação também aparece entre as opções, com sete vagas para ajudante de cozinha. Já a área de produção conta com seis oportunidades para auxiliar de linha de produção.
Salários chegam a R$ 4,5 mil
Além da quantidade de oportunidades, algumas vagas chamam atenção pelos salários oferecidos. Entre os maiores valores informados está o de mecânico diesel, que possui uma oportunidade com remuneração de R$ 4.500.
Também há uma vaga para mecânico de manutenção com salário de R$ 4.000. A mesma remuneração é oferecida para duas oportunidades de serralheiro e uma vaga de operador de torno com comando numérico.
Outra oportunidade com remuneração acima da média é a de assistente técnico de vendas, em contrato temporário, com salário de R$ 3.800.
Para operador de máquinas, o valor informado chega a R$ 3.549.
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O que é exigido dos candidatos?
Os requisitos variam conforme a função e a empresa responsável pela contratação. Entre as exigências mais comuns está o ensino médio completo, além de experiência profissional anterior, que em determinadas oportunidades precisa ser de pelo menos seis meses.
Alguns cargos exigem formação técnica ou cursos específicos relacionados à atividade. Também existem oportunidades nas quais o candidato precisa apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em determinada categoria.
Dependendo da função, podem ser exigidas ainda disponibilidade para viagens, trabalho em diferentes horários ou permanência fora de casa durante determinados períodos.
Por isso, antes de se candidatar, é importante conferir todas as informações disponíveis para cada vaga e verificar se o perfil profissional atende aos requisitos solicitados.
Como consultar as vagas em Piracicaba
Os interessados podem consultar a relação completa das oportunidades disponíveis no Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba. O sistema reúne informações sobre os cargos, quantidade de oportunidades e requisitos definidos pelas empresas.
As vagas permanecem abertas enquanto houver limite de encaminhamentos. Elas também podem ser retiradas do sistema antes do prazo inicialmente previsto caso a empresa responsável solicite o encerramento da seleção.
Por esse motivo, candidatos interessados em alguma das oportunidades devem acompanhar o painel regularmente e não deixar a inscrição para depois.
CAT atende trabalhadores no Centro Cívico
O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) de Piracicaba funciona no Térreo 1 do Centro Cívico, localizado na rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233.
Além de consultar as oportunidades disponíveis, os candidatos devem manter os dados cadastrais atualizados e prestar atenção às informações específicas de cada processo seletivo.
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp do CAT, no número (19) 3437-2221, ou pelo telefone (19) 3431-8500.