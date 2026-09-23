“Aquele post de gratidão de quem sonhou com o mínimo e Deus fez o máximo.” A frase publicada por Rick nas redes sociais resume, em poucas palavras, a trajetória de um artista que construiu uma carreira de décadas na música sertaneja e conquistou espaço entre os grandes nomes do gênero. Ao lado de Renner, acumulou sucessos, reconhecimento e um patrimônio que incluía propriedades no Brasil e nos Estados Unidos.
Uma dessas propriedades fica a cerca de 70 quilômetros de Piracicaba. A mansão localizada em Itu, no interior de São Paulo, tem aproximadamente 1,2 mil m² de área construída em um terreno de 6 mil m² e chegou a ser avaliada em R$ 11,9 milhões.
Rick morreu aos 59 anos após o helicóptero em que estava cair na Serra Catarinense. O acidente também matou outras quatro pessoas. O cantor mantinha propriedades no Brasil e havia comprado, menos de um ano antes, uma residência em um condomínio de luxo na região de Orlando, nos Estados Unidos.
Mansão de Rick tem 1,2 mil m²
A propriedade de Itu fica dentro do Condomínio City Castelo e ocupa um terreno de aproximadamente 6 mil m². A área construída chega a 1,2 mil m², distribuída em ambientes amplos e integrados.
O imóvel possui nove quartos e cinco salas, além de espaços voltados ao lazer e ao bem-estar. Entre as estruturas estão salão de beleza, academia, adega e uma área gourmet com churrasqueira.
"Aquele post de gratidão de quem sonhou com o mínimo e Deus fez o máximo"; escreveu Rick em postagem.
Na área externa, a propriedade conta ainda com piscina, sauna, quadra esportiva e amplas áreas verdes. O terreno também possui um pomar com árvores frutíferas.
A mansão chegou a ser anunciada para venda em 2020 pelo valor de R$ 11,9 milhões.
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Imóvel chegou a ser alvo de penhora
A propriedade também passou por uma questão judicial relacionada a uma dívida superior a R$ 600 mil com um empresário.
Em 2023, alguns bens da mansão foram penhorados em razão da dívida. O imóvel, entretanto, acabou sendo recuperado pelo cantor em 2025.
Mesmo com a tentativa anterior de venda e o episódio envolvendo a penhora, a residência permaneceu entre os patrimônios associados ao artista no interior paulista.
Cantor também tinha casa nos Estados Unidos
Além da mansão próxima a Piracicaba, Rick havia adquirido uma propriedade nos Estados Unidos em novembro de 2025.
A residência ficava em um condomínio fechado de alto padrão na região de Orlando, onde o cantor passou a viver com a família. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostravam uma casa com cozinha planejada, eletrodomésticos modernos, espaço gourmet e piscina.
A arquitetura segue um padrão comum em condomínios residenciais da região, com jardins amplos e imóveis sem os muros altos característicos de muitas residências brasileiras.
Rick mantinha rotina entre Brasil e exterior
Mesmo depois da mudança para os Estados Unidos, o cantor continuava viajando ao Brasil para cumprir compromissos profissionais ao lado de Renner.
A carreira da dupla, formada ainda nos anos 1980, continuava ativa, com apresentações programadas em diferentes cidades do país.
Em uma entrevista concedida anteriormente, Rick contou que morar no exterior era um projeto antigo dele e da esposa. A mudança para os Estados Unidos ocorreu menos de um ano antes da morte do artista.
Além da mansão em Itu e da residência na região de Orlando, Rick também possuía um rancho em Rancho Queimado, em Santa Catarina.
A proximidade da propriedade paulista com Piracicaba faz com que o patrimônio do cantor tenha uma relação geográfica direta com a região, já que Itu está a aproximadamente 70 quilômetros da cidade.