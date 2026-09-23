“Aquele post de gratidão de quem sonhou com o mínimo e Deus fez o máximo.” A frase publicada por Rick nas redes sociais resume, em poucas palavras, a trajetória de um artista que construiu uma carreira de décadas na música sertaneja e conquistou espaço entre os grandes nomes do gênero. Ao lado de Renner, acumulou sucessos, reconhecimento e um patrimônio que incluía propriedades no Brasil e nos Estados Unidos.

Uma dessas propriedades fica a cerca de 70 quilômetros de Piracicaba. A mansão localizada em Itu, no interior de São Paulo, tem aproximadamente 1,2 mil m² de área construída em um terreno de 6 mil m² e chegou a ser avaliada em R$ 11,9 milhões.

Rick morreu aos 59 anos após o helicóptero em que estava cair na Serra Catarinense. O acidente também matou outras quatro pessoas. O cantor mantinha propriedades no Brasil e havia comprado, menos de um ano antes, uma residência em um condomínio de luxo na região de Orlando, nos Estados Unidos.

Mansão de Rick tem 1,2 mil m²