Uma nova regra do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) colocou no radar milhares de execuções fiscais que permanecem abertas há muitos anos sem resultado efetivo. A medida determina que processos antigos sejam analisados e permite que, nos casos em que a prescrição intercorrente seja reconhecida, a execução seja encerrada e o crédito tributário seja extinto.

A mudança foi estabelecida pela Resolução nº 689/2026, que alterou as regras da Resolução nº 547/2024. Pela nova norma, os tribunais deverão intimar os entes públicos responsáveis pela cobrança em processos de execução fiscal que estejam pendentes de julgamento há mais de 15 anos ou suspensos há mais de seis anos.

Isso, porém, não significa que toda dívida antiga será automaticamente perdoada. Antes de uma eventual extinção, a Fazenda Pública poderá apresentar informações, indicar bens que possam ser penhorados ou demonstrar a existência de fatos que suspendam ou interrompam a contagem do prazo prescricional.

Processos antigos entram no radar da Justiça