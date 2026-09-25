Quem pretende aproveitar outubro para aprender novas habilidades, atualizar conhecimentos ou fortalecer o currículo terá diversas opções de capacitação em Piracicaba. A programação do mês reúne cursos e palestras voltados tanto para áreas técnicas da indústria quanto para gestão, liderança, vendas, atendimento, finanças, comunicação e proteção de dados.

As atividades são promovidas pelo Simespi (sindicato patronal das indústrias metalmecânicas de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras) e acontecem ao longo de todo o mês. Há também eventos gratuitos, como as atividades relacionadas ao Outubro Rosa e uma palestra sobre a importância da vida.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Capacitações passam por indústria, gestão e carreira