Quem pretende aproveitar outubro para aprender novas habilidades, atualizar conhecimentos ou fortalecer o currículo terá diversas opções de capacitação em Piracicaba. A programação do mês reúne cursos e palestras voltados tanto para áreas técnicas da indústria quanto para gestão, liderança, vendas, atendimento, finanças, comunicação e proteção de dados.
As atividades são promovidas pelo Simespi (sindicato patronal das indústrias metalmecânicas de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras) e acontecem ao longo de todo o mês. Há também eventos gratuitos, como as atividades relacionadas ao Outubro Rosa e uma palestra sobre a importância da vida.
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Capacitações passam por indústria, gestão e carreira
A programação começa nos dias 1º e 8 de outubro, com o curso Formação de Almoxarife, ministrado por Alexandre Copatto. Entre os dias 5 e 7, Wanderson Stoco conduz Metrologia e Controle Dimensional. Já nos dias 5, 7 e 8, Augusto Cesar Rizzeto ministra Soldagem Robótica. As três capacitações acontecem presencialmente, das 18h às 21h.
No dia 7, o Simespi realiza um evento gratuito alusivo ao Outubro Rosa, com participação do médico mastologista Marcelo Durante e da psicoterapeuta Dani Cooper. A recepção começa às 18h30 e o encontro, às 19h. No dia seguinte, 8 de outubro, Douglas Fazanaro apresenta a palestra “Compreensão das Pessoas e Nós Mesmos – A Importância da Vida”, também com inscrição gratuita. O receptivo será às 18h, com início às 18h30.
Para quem busca desenvolver competências de gestão, a agenda inclui Gestão Estratégica de Vendas, com Carlos Rocha, nos dias 14, 19 e 21; Neurociência Aplicada à Liderança, com Júnior Ometto, nos dias 15 e 22; e Planejamento e Fluxo de Caixa, ministrado por Maria José Machado, nos dias 15, 20 e 22.
Na última semana do mês, Eni Santos ministra Atendimento ao Cliente – Ênfase nas Competências Comportamentais, nos dias 26 e 29. Também nos dias 26, 27 e 29, Luciana Pizzinatto conduz Comunicação de Impacto: Liderança Essencial para Gerir Equipes de Alto Desempenho.
Já nos dias 27 e 28 de outubro e 4 de novembro, Marcos Zanuzzi ministra Contabilidade e Análise de Balanço para Não Contadores. Fechando a programação de outubro, no dia 28, os advogados Matheus Henrique Luz e Paulo Henrique Figueiredo apresentam LGPD na Prática: Hábitos Diários que Protegem sua Empresa de Vazamentos e Multas.
As informações sobre inscrições, valores, horários e demais detalhes dos cursos e eventos podem ser consultadas no site do Simespi ou pelo telefone (19) 3417-8600.