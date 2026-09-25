As campanhas dos principais candidatos à Presidência da República já receberam mais de R$ 10 milhões em doações de pessoas físicas nas eleições de 2026. Os dados declarados à Justiça Eleitoral até terça-feira (22) mostram diferenças tanto nos valores arrecadados quanto no perfil dos financiadores de cada candidatura.

Entre os seis candidatos analisados, Flávio Bolsonaro (PL) havia registrado R$ 2,9 milhões em contribuições de pessoas físicas. Ronaldo Caiado (PSD) aparecia com R$ 2,5 milhões, seguido por Renan Santos (Missão), com R$ 2,2 milhões. Lula (PT) tinha R$ 1,4 milhão, enquanto Augusto Cury (Avante) registrava R$ 562 mil e Romeu Zema (Novo), R$ 300 mil. Os valores podem ser atualizados com o lançamento de novas receitas no sistema da Justiça Eleitoral.

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