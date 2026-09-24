Para Yuri Komatsu, a Festa da Primavera representa uma relação que começou ainda na adolescência. Em 2014, ele passou pela antiga Estação da Paulista com a mãe e parou para comer pastel. Foi ali que ouviu o som do taikô pela primeira vez. Apesar de tocar bateria e já ter contato com percussão pelo Projeto Guri, ele não conhecia o instrumento japonês. O contato despertou o interesse e o levou a participar do Nipo. Em contato com o JP, Yuri contou que a experiência acabou mudando sua trajetória. “A atividade do taikô acabou sendo meu estilo de vida”, relatou.

Ao longo dos anos, a participação na festa também levou Yuri a atuar em diferentes tarefas, desde o trabalho na cozinha e a montagem do espaço até a distribuição de panfletos e a produção de materiais de divulgação. Mais tarde, passou a trabalhar com fotografia e audiovisual, acumulando experiências nos eventos do clube. “A festa e os outros eventos do Nipo me deram um pouco de bagagem dentro desse nicho”, afirmou. Hoje, ele integra o grupo Kaizen Daiko, criado em 2024, mas não participará desta edição da Festa da Primavera por conta de outro compromisso já marcado com o grupo.