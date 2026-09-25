Quem anuncia um celular, computador, televisão, eletrodoméstico, carro ou qualquer outro produto na internet também pode se tornar alvo de criminosos. Em vez de fingir que estão vendendo alguma coisa, os golpistas assumem o papel de compradores interessados e utilizam diferentes estratégias para convencer o vendedor de que a negociação foi concluída.
Uma das fraudes mais comuns envolve o envio de comprovantes falsos de pagamento. O criminoso pode copiar informações do anúncio, utilizar o nome correto do vendedor e reproduzir a identidade visual de bancos ou plataformas conhecidas para tornar a abordagem mais convincente. A vítima, acreditando que recebeu o dinheiro, acaba entregando ou enviando o produto antes de confirmar a entrada do valor.
O comprador aparece rapidamente
O golpe geralmente começa quando o criminoso encontra um anúncio verdadeiro em um marketplace, rede social ou site de classificados. Ele demonstra interesse pelo produto e, em muitos casos, aceita rapidamente o preço anunciado, sem negociar ou fazer muitas perguntas. Essa pressa pode ser utilizada para impedir que o vendedor tenha tempo de perceber sinais de fraude.
Depois de combinar a compra, o suposto comprador envia uma mensagem dizendo que realizou o pagamento. O documento apresentado pode conter logotipo de banco, nome da vítima, valor exato da negociação, data e outros detalhes que dão aparência de autenticidade.
Em algumas situações, o criminoso também utiliza perfis aparentemente normais e pode afirmar que está realizando a compra por meio de uma plataforma conhecida. O objetivo é criar uma sensação de segurança e fazer com que o vendedor pare de conferir a operação por conta própria.
O principal problema é que o dinheiro não entrou na conta. O comprovante apresentado pelo golpista pode ter sido completamente falsificado ou estar relacionado a uma operação que nunca foi realizada.
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O comprovante falso
Uma das estratégias utilizadas pelos criminosos é afirmar que o pagamento está “em processamento” e que o dinheiro será liberado posteriormente. Para convencer o vendedor, eles podem dizer que basta enviar o produto para que a plataforma finalize a transação.
Também podem surgir mensagens afirmando que existe uma taxa, uma confirmação ou uma etapa adicional necessária para concluir a venda. Em alguns casos, o golpista encaminha um e-mail falso com aparência profissional informando que a negociação foi aprovada.
Outra possibilidade é o criminoso enviar um comprovante de uma transferência agendada. O documento pode mostrar o valor correto, mas isso não significa que o dinheiro tenha efetivamente chegado à conta do vendedor. Uma transferência agendada ou cancelada não deve ser confundida com um pagamento concluído.
Por isso, o vendedor nunca deve considerar uma captura de tela, e-mail ou mensagem como confirmação definitiva de pagamento. A única maneira segura de verificar a operação é consultar diretamente a conta bancária ou o sistema oficial utilizado na negociação.
Como evitar o prejuízo
A principal regra para evitar esse tipo de fraude é simples: não entregue o produto antes de confirmar o recebimento do dinheiro. O vendedor deve acessar o próprio aplicativo do banco e verificar o saldo e o histórico de movimentações. Não é recomendado confiar apenas no que aparece em um comprovante enviado pelo comprador.
Também é importante evitar links encaminhados durante a negociação. O criminoso pode enviar uma página falsa que imita o marketplace, o banco ou um serviço de pagamento e tentar convencer o vendedor a informar dados pessoais ou bancários.
Outro sinal de alerta é a pressa excessiva. O suposto comprador pode insistir para que o produto seja enviado imediatamente, alegando que precisa dele com urgência ou que existe algum prazo para liberar o pagamento. Pedidos para alterar o endereço de entrega, enviar a mercadoria para terceiros ou continuar a negociação fora da plataforma também exigem atenção.
Sempre que possível, o vendedor deve manter a conversa dentro do sistema oficial do marketplace e utilizar os mecanismos de pagamento e envio oferecidos pela própria plataforma. Quanto menos a negociação depender de canais externos, menor é a quantidade de oportunidades para o criminoso manipular a vítima.
O que fazer depois do golpe
Se o produto já foi entregue e o pagamento não apareceu, o vendedor deve reunir todas as informações disponíveis. Mensagens, número de telefone, perfil utilizado pelo comprador, e-mails, comprovantes, anúncios, dados de envio e registros da negociação podem ajudar na investigação.
Também é importante entrar em contato com a plataforma utilizada para comunicar a fraude e, quando houver prejuízo financeiro ou envio do produto, procurar as autoridades para registrar a ocorrência. Caso dados bancários tenham sido fornecidos, o banco também deve ser comunicado pelos canais oficiais.
O golpe mostra que os cuidados nas compras e vendas pela internet precisam valer para os dois lados da negociação. Quem vende um produto pode acreditar que está diante de um comprador legítimo quando, na realidade, está sendo conduzido para uma fraude cuidadosamente preparada.
Antes de entregar qualquer mercadoria, a regra é conferir o dinheiro diretamente na conta. Comprovante não é pagamento: o que confirma a venda é o valor efetivamente recebido.