Quem anuncia um celular, computador, televisão, eletrodoméstico, carro ou qualquer outro produto na internet também pode se tornar alvo de criminosos. Em vez de fingir que estão vendendo alguma coisa, os golpistas assumem o papel de compradores interessados e utilizam diferentes estratégias para convencer o vendedor de que a negociação foi concluída.

Uma das fraudes mais comuns envolve o envio de comprovantes falsos de pagamento. O criminoso pode copiar informações do anúncio, utilizar o nome correto do vendedor e reproduzir a identidade visual de bancos ou plataformas conhecidas para tornar a abordagem mais convincente. A vítima, acreditando que recebeu o dinheiro, acaba entregando ou enviando o produto antes de confirmar a entrada do valor.

O comprador aparece rapidamente

O golpe geralmente começa quando o criminoso encontra um anúncio verdadeiro em um marketplace, rede social ou site de classificados. Ele demonstra interesse pelo produto e, em muitos casos, aceita rapidamente o preço anunciado, sem negociar ou fazer muitas perguntas. Essa pressa pode ser utilizada para impedir que o vendedor tenha tempo de perceber sinais de fraude.