Piracicaba está com 90 vagas gratuitas abertas para o curso de operador de empilhadeira. A capacitação terá 74 horas de duração no total e será realizada de segunda a sexta-feira. Os participantes poderão escolher entre três períodos: manhã, tarde ou noite. As inscrições podem ser feitas até 04/10, pelo link: https://www.trampolim.sp.gov.br/pt/curso/19ea627e-322f-f011-8c4e-6045bd3882ec/. As aulas têm início previsto para 13/10.
A iniciativa é do Sest Senat e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda.
As aulas serão realizadas na unidade do Sest Senat de Piracicaba, localizada na rua Rossini Pinto, 200, no bairro Dois Córregos. Os horários oferecidos são das 8h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 22h.
Saiba mais:
- Tarcísio vem a Piracicaba e fará caminhada com Alex Madureira
- Quanto ganha o presidente? Veja salários de políticos no Brasil
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O curso é destinado a pessoas de 25 a 59 anos que tenham CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O objetivo é proporcionar conhecimento para atuação na movimentação de carga e descarga de mercadorias e materiais diversos, além da operação correta de empilhadeira, respeitando as normas de segurança.
A capacitação também abordará conhecimentos sobre a operação de empilhadeira de pequeno porte, conforme as normas regulamentadoras NR 11 e NR 12.
SERVIÇO
- Curso gratuito de operador de empilhadeira.
- 90 vagas (três turmas de 30 alunos).
- Público: pessoas de 25 a 59 anos.
- Carga horária: 74 horas.
- Inscrições até 04/10/2026 pelo link: https://www.trampolim.sp.gov.br/pt/curso/19ea627e-322f-f011-8c4e-6045bd3882ec/.
- Início das aulas: 13/10/2026.
- Horários: manhã (8h às 12h), tarde (13h às 17h) e noite (18h às 22h), no Sest Senat Piracicaba – Rua Rossini Pinto, 200, Dois Córregos.