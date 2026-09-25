25 de setembro de 2026
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CULTURA JAPONESA

Festa da Primavera começa nesta sexta com atrações japonesas

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Festa da Primavera reúne shows, danças típicas, taikô, gastronomia japonesa e concurso de cosplay no Engenho Central.
Festa da Primavera reúne shows, danças típicas, taikô, gastronomia japonesa e concurso de cosplay no Engenho Central.

Piracicaba recebe, a partir desta sexta-feira (25), a 18ª Festa da Primavera, evento que reúne atrações culturais, música, dança, taikô, gastronomia típica e concurso de cosplay no Parque Engenho Central. A programação segue até domingo (27), com entrada gratuita.

Realizada pelo Clube Cultural e Recreativo Nipo Brasileiro de Piracicaba, a festa busca aproximar o público da cultura japonesa por meio de apresentações tradicionais, gastronomia e atividades para diferentes públicos. O evento também é pet friendly, permitindo a presença de animais de estimação.

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Programação

A programação começa nesta sexta-feira (25), das 18h às 22h. No sábado (26), as atividades serão realizadas das 10h às 22h. Já no domingo (27), o evento começa às 10h e segue até 19h30.

Ao longo dos três dias, o público poderá acompanhar shows musicais, danças típicas, apresentações culturais e grupos de taikô, os tradicionais tambores japoneses. As atrações prometem levar ao público diferentes manifestações da cultura do Japão.

O evento também terá o tradicional concurso de cosplay, uma das atrações que costuma reunir participantes caracterizados como personagens de animes, mangás, filmes, séries e games.

Os três melhores colocados levam para casa um troféu, além de prêmios em dinheiro: 1º lugar – R$ 500; 2º lugar – R$ 300; e 3ª lugar – R$ 200.

Gastronomia

Além da programação cultural, a Festa da Primavera contará com opções de culinária japonesa, com pratos e produtos típicos para os visitantes.

Entre as opções estão preparações como sushi, sashimi, yakissoba, lámen, harumaki, takoyaki, tempurá e onigiri, além de doces e outros produtos orientais.

A estrutura também contará com expositores e espaços voltados à comercialização de alimentos e produtos relacionados à cultura japonesa.

Cultura e tradição

A Festa da Primavera também tem como proposta preservar e divulgar a cultura japonesa em Piracicaba, aproximando o público de tradições que passam de geração em geração.

Por meio da música, dança, gastronomia e apresentações culturais, o evento proporciona aos visitantes uma experiência com diferentes aspectos da cultura japonesa sem sair da cidade.

Serviço

18ª Festa da Primavera

Data: 25 a 27 de setembro
Local: Engenho Central – Piracicaba
Sexta-feira (25): 18h às 22h
Sábado (26): 10h às 22h
Domingo (27): 10h às 19h30
Entrada: gratuita
Pet friendly: sim

Informações: (19) 3402-5320 ou Instagram: @nipopiracicaba

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