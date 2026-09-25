Piracicaba recebe, a partir desta sexta-feira (25), a 18ª Festa da Primavera, evento que reúne atrações culturais, música, dança, taikô, gastronomia típica e concurso de cosplay no Parque Engenho Central. A programação segue até domingo (27), com entrada gratuita.
Realizada pelo Clube Cultural e Recreativo Nipo Brasileiro de Piracicaba, a festa busca aproximar o público da cultura japonesa por meio de apresentações tradicionais, gastronomia e atividades para diferentes públicos. O evento também é pet friendly, permitindo a presença de animais de estimação.
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Programação
A programação começa nesta sexta-feira (25), das 18h às 22h. No sábado (26), as atividades serão realizadas das 10h às 22h. Já no domingo (27), o evento começa às 10h e segue até 19h30.
Ao longo dos três dias, o público poderá acompanhar shows musicais, danças típicas, apresentações culturais e grupos de taikô, os tradicionais tambores japoneses. As atrações prometem levar ao público diferentes manifestações da cultura do Japão.
O evento também terá o tradicional concurso de cosplay, uma das atrações que costuma reunir participantes caracterizados como personagens de animes, mangás, filmes, séries e games.
Os três melhores colocados levam para casa um troféu, além de prêmios em dinheiro: 1º lugar – R$ 500; 2º lugar – R$ 300; e 3ª lugar – R$ 200.
Gastronomia
Além da programação cultural, a Festa da Primavera contará com opções de culinária japonesa, com pratos e produtos típicos para os visitantes.
Entre as opções estão preparações como sushi, sashimi, yakissoba, lámen, harumaki, takoyaki, tempurá e onigiri, além de doces e outros produtos orientais.
A estrutura também contará com expositores e espaços voltados à comercialização de alimentos e produtos relacionados à cultura japonesa.
Cultura e tradição
A Festa da Primavera também tem como proposta preservar e divulgar a cultura japonesa em Piracicaba, aproximando o público de tradições que passam de geração em geração.
Por meio da música, dança, gastronomia e apresentações culturais, o evento proporciona aos visitantes uma experiência com diferentes aspectos da cultura japonesa sem sair da cidade.
Serviço
18ª Festa da Primavera
Data: 25 a 27 de setembro
Local: Engenho Central – Piracicaba
Sexta-feira (25): 18h às 22h
Sábado (26): 10h às 22h
Domingo (27): 10h às 19h30
Entrada: gratuita
Pet friendly: sim
Informações: (19) 3402-5320 ou Instagram: @nipopiracicaba