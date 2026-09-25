Piracicaba recebe, a partir desta sexta-feira (25), a 18ª Festa da Primavera, evento que reúne atrações culturais, música, dança, taikô, gastronomia típica e concurso de cosplay no Parque Engenho Central. A programação segue até domingo (27), com entrada gratuita.

Realizada pelo Clube Cultural e Recreativo Nipo Brasileiro de Piracicaba, a festa busca aproximar o público da cultura japonesa por meio de apresentações tradicionais, gastronomia e atividades para diferentes públicos. O evento também é pet friendly, permitindo a presença de animais de estimação.

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