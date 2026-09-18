Piracicaba recebe, nos dias 25, 26 e 27 de setembro, a Festa da Primavera – Mostra da Cultura Japonesa, no Engenho Central. O evento terá entrada gratuita e promete três dias de atividades voltadas à cultura e às tradições japonesas para toda a família.
VEJA MAIS :
- Hyundai Mobis Brasil abre oportunidade de emprego em Piracicaba
- Quer estudar na USP? Feira de profissões será na próxima semana
- IFSP oferece 400 vagas para Piracicaba e região; Veja
A programação reúne atrações como taiko, culinária, dança, cosplay e artes japonesas, proporcionando ao público uma experiência de imersão na cultura do país asiático.
Programação
Na sexta-feira (25), o evento acontece das 18h às 22h. No sábado (26), a programação será realizada das 10h às 22h, enquanto no domingo (27), as atividades ocorrem das 10h às 19h30.
Entre os destaques estão as apresentações de taiko, tradicional percussão japonesa, além de manifestações de dança e outras expressões artísticas. A programação também inclui atrações relacionadas à culinária e ao universo do cosplay.
Evento para toda a família
A Festa da Primavera busca reunir diferentes gerações em torno da cultura japonesa, com atividades culturais, artísticas e gastronômicas.
Realizado no Engenho Central de Piracicaba, o evento terá entrada franca durante os três dias.
A iniciativa conta com apoio de instituições e empresas, incluindo o Instituto Paulo Kobayashi, Prefeitura de Piracicaba, Governo do Estado de São Paulo e outras organizações parceiras.
Serviço
Festa da Primavera – Mostra da Cultura Japonesa
📅 25, 26 e 27 de setembro
📍 Engenho Central – Piracicaba (SP)
🎟️ Entrada gratuita
🕐 Sexta: 18h às 22h
🕐 Sábado: 10h às 22h
🕐 Domingo: 10h às 19h30