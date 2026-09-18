Piracicaba recebe, nos dias 25, 26 e 27 de setembro, a Festa da Primavera – Mostra da Cultura Japonesa, no Engenho Central. O evento terá entrada gratuita e promete três dias de atividades voltadas à cultura e às tradições japonesas para toda a família.

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A programação reúne atrações como taiko, culinária, dança, cosplay e artes japonesas, proporcionando ao público uma experiência de imersão na cultura do país asiático.