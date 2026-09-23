A cultura nipônica toma conta do Parque Engenho Central com a 18ª Festa da Primavera. O evento acontece nesta sexta, 25/09, das 18h às 22; sábado, 26/09, das 10h às 22h; e domingo, 27/09, das 10h às 19h.

Realizado pelo Clube Cultural Recreativo Nipo Brasileiro de Piracicaba, o evento tem apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio das Secretarias de Turismo e Cultura; e do Governo do Estado de São Paulo. A entrada é gratuita.

A programação do evento reúne diversas atrações culturais, além de comida típica. De acordo com o vice-presidente do Clube Cultural e Recreativo Nipo-Brasileiro de Piracicaba, Pedro Mizutani, a expectativa da organização é superar a edição de 2025 e receber 10 mil pessoas ao longo dos três dias de programação – no ano passado o público chegou a 8 mil. “Entre os destaques desta edição teremos um cantor profissional do Japão, que se apresentará no sábado, às 19h”, relatou sobre o show de Eduardo Toshiaki.