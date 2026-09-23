A cultura nipônica toma conta do Parque Engenho Central com a 18ª Festa da Primavera. O evento acontece nesta sexta, 25/09, das 18h às 22; sábado, 26/09, das 10h às 22h; e domingo, 27/09, das 10h às 19h.
Realizado pelo Clube Cultural Recreativo Nipo Brasileiro de Piracicaba, o evento tem apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio das Secretarias de Turismo e Cultura; e do Governo do Estado de São Paulo. A entrada é gratuita.
A programação do evento reúne diversas atrações culturais, além de comida típica. De acordo com o vice-presidente do Clube Cultural e Recreativo Nipo-Brasileiro de Piracicaba, Pedro Mizutani, a expectativa da organização é superar a edição de 2025 e receber 10 mil pessoas ao longo dos três dias de programação – no ano passado o público chegou a 8 mil. “Entre os destaques desta edição teremos um cantor profissional do Japão, que se apresentará no sábado, às 19h”, relatou sobre o show de Eduardo Toshiaki.
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Integram a programação os grupos de taikô (tambor japonês) e dança tradicional: Kyuryu Daiko, Wadan Ensemble e Jiky Daiko, Mitsuba Yosakoi Soran e Soukyou Eisa Daiko, e Ryukyu Matsuri Daiko. Também haverá apresentações da escola Aikido Komatsu Dojo e dos grupos de música: Todos Nós; Ikigai Odori; Megumi e Megumetes; e Guerreiras do K-pop, com Kaori, Namie e Akemi. A banda Os Londrinos, cujo o guitarrista Marcelo Kamachi faz parte da comunidade nipônica de Piracicaba, abre a programação na sexta. Haverá ainda as atrações Eluminazoom, uma Plataforma 360° com LED; e no domingo, o Mago dos Balões, Luciano Takeda.
A culinária típica japonesa também estará presente na Festa da Primavera com diversas opções gastronômicas. O público poderá experimentar onigiris, takoyakis, sushi, sashimi, harumaki, yakissoba, lámen, tempurá, além de doces e artigos orientais.
Além da Prefeitura de Piracicaba e Governo do Estado de São Paulo, também apoiam a 18ª Festa da Primavera como patrocinadores Diamante o Instituto Paulo Kobayashi, Unimed, Oji Papéis Especiais, Encantti, Empório Haisai, Sakura, Higa Atacado, Grupo Germânica, MID, entre outros.
CONCURSO DE COSPLAY
O Concurso de Cosplay da 18ª Festa da Primavera será realizado no sábado e domingo, às 16h. Para participar é necessário fazer a inscrição a partir desta quarta-feira, 23/09, em link disponível nas redes sociais do Clube Nipo-Brasileiro (Instagram: @nipopiracicaba) ou na própria Festa da Primavera até as 15h do dia do concurso. Os três melhores colocados levam para casa um troféu, além de prêmios em dinheiro: 1º lugar – R$ 500; 2º lugar – R$ 300; e 3ª lugar – R$ 200.
SERVIÇO
- 13ª Festa da Primavera, sexta, 25/09, das 18h às 22h; sábado, 26/09, das 10h às 22h; e domingo, 27/09, das 10h às 19h, no Parque Engenho Central (av. Dr. Maurice Allain, 454 – Vila Rezende).
- Entrada gratuita.
- Informações: (19) 3402-5320 ou Instagram: @nipopiracicaba