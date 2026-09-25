O Assaí Atacadista está com oportunidade de emprego aberta para o cargo de operador(a) de caixa. A empresa busca profissionais para integrar a equipe e atuar diretamente no atendimento aos clientes e nas atividades relacionadas à operação dos caixas.

Para se candidatar, é necessário ter 18 anos ou mais e ensino médio completo. Experiência anterior com operação de caixa, registro de produtos em estabelecimentos comerciais ou atendimento ao público é considerada um diferencial.

Entre as principais atividades estão o registro das mercadorias, recebimento dos valores das compras, fechamento do movimento do caixa e atendimento aos clientes durante o processo de pagamento. O profissional também poderá atuar na devolução de produtos e na oferta de serviços disponíveis na loja, como recarga de celular.