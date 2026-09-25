O Assaí Atacadista está com oportunidade de emprego aberta para o cargo de operador(a) de caixa. A empresa busca profissionais para integrar a equipe e atuar diretamente no atendimento aos clientes e nas atividades relacionadas à operação dos caixas.
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Requisitos
Para se candidatar, é necessário ter 18 anos ou mais e ensino médio completo. Experiência anterior com operação de caixa, registro de produtos em estabelecimentos comerciais ou atendimento ao público é considerada um diferencial.
Entre as principais atividades estão o registro das mercadorias, recebimento dos valores das compras, fechamento do movimento do caixa e atendimento aos clientes durante o processo de pagamento. O profissional também poderá atuar na devolução de produtos e na oferta de serviços disponíveis na loja, como recarga de celular.
Benefícios
A oportunidade oferece um pacote de benefícios aos funcionários, que inclui assistência médica e odontológica, vale-compras, refeição no local de trabalho e vale-transporte.
A empresa também disponibiliza benefícios voltados à qualidade de vida, como acesso a academias e outros serviços por meio de parcerias. Há ainda iniciativas de desenvolvimento profissional e plano de carreira, com possibilidade de crescimento dentro da empresa.
Processo seletivo
Os interessados devem consultar os detalhes da oportunidade e realizar o cadastro pelo link. O processo seletivo inclui etapas de avaliação dos candidatos, entrevistas e procedimentos para a contratação.
A oportunidade é voltada a profissionais que buscam ingressar ou ampliar a experiência no setor de varejo, especialmente nas áreas de atendimento e operação de caixa.