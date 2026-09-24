O Mercado Livre começa, nesta sexta-feira (25), a vender medicamentos que exigem prescrição médica e retenção de receita em sua operação própria em São Paulo. Entre os produtos que passam a fazer parte do catálogo estão antibióticos, anti-inflamatórios e medicamentos da classe GLP-1, como Ozempic e Wegovy, utilizados em tratamentos relacionados à diabetes e à obesidade.

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A compra de medicamentos sob prescrição exigirá o envio da receita pela plataforma. Segundo Fernando Yunes, vice-presidente executivo de comércio eletrônico do Mercado Livre para a América Latina, o documento será analisado por um farmacêutico antes da liberação do pedido. Após a validação, as informações necessárias são registradas e o produto segue para a logística de entrega.