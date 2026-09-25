25 de setembro de 2026
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ADOÇÃO RESPONSÁVEL

Feira do Bem-Estar Animal terá cães para adoção neste sábado

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Cães adoráveis estarão à espera de uma nova família neste sábado, durante ação de adoção realizada pelo Bem-Estar Animal na entrada do Engenho.
Cães adoráveis estarão à espera de uma nova família neste sábado, durante ação de adoção realizada pelo Bem-Estar Animal na entrada do Engenho.

Quem está pensando em aumentar a família com um novo companheiro de quatro patas terá uma oportunidade neste sábado (26), em Piracicaba. O Bem-Estar Animal promove uma ação de adoção de cães das 8h às 13h, no bolsão de estacionamento localizado na entrada do Engenho, na avenida Doutor Maurice Allain, conhecida como rua do Mirante.

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Cães adoráveis à espera de carinho

A ação reunirá cães que estão à procura de um lar e de uma família que possa oferecer carinho, atenção e os cuidados necessários. Os animais estarão no local para que os interessados possam conhecê-los de perto e, quem sabe, encontrar um novo companheiro.

Além de proporcionar uma nova oportunidade aos cães, a adoção pode representar o início de uma relação de amizade e companheirismo. Cada animal possui sua própria personalidade, e o contato durante a feira permite que os futuros tutores conheçam melhor os pets antes de tomar a decisão.

Adoção exige responsabilidade

Apesar do clima de carinho e da possibilidade de encontrar um cão dócil e companheiro, a adoção deve ser uma decisão responsável. Ter um animal envolve despesas com alimentação, vacinação, cuidados veterinários, higiene e, principalmente, disponibilidade de tempo e atenção.

Por isso, a recomendação é que os interessados avaliem a rotina da família e as condições para receber o novo integrante antes de concluir a adoção.

Serviço

Feira de adoção de cães
Data: sábado (26)
Horário: das 8h às 13h
Local: bolsão de estacionamento na entrada do Engenho
Endereço: avenida Doutor Maurice Allain (rua do Mirante), Piracicaba

A população está convidada a visitar o espaço, conhecer os cães e verificar as possibilidades de adoção.

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