Quem está pensando em aumentar a família com um novo companheiro de quatro patas terá uma oportunidade neste sábado (26), em Piracicaba. O Bem-Estar Animal promove uma ação de adoção de cães das 8h às 13h, no bolsão de estacionamento localizado na entrada do Engenho, na avenida Doutor Maurice Allain, conhecida como rua do Mirante.

A ação reunirá cães que estão à procura de um lar e de uma família que possa oferecer carinho, atenção e os cuidados necessários. Os animais estarão no local para que os interessados possam conhecê-los de perto e, quem sabe, encontrar um novo companheiro.

Além de proporcionar uma nova oportunidade aos cães, a adoção pode representar o início de uma relação de amizade e companheirismo. Cada animal possui sua própria personalidade, e o contato durante a feira permite que os futuros tutores conheçam melhor os pets antes de tomar a decisão.