O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar nesta sexta-feira (25), em São Paulo, uma medida provisória (MP) que prevê a proibição das empresas de apostas online, conhecidas como bets, no Brasil. A decisão foi discutida pelo governo ao longo das últimas semanas e deverá incluir tanto as apostas esportivas quanto os cassinos virtuais.

A apresentação da medida está prevista para um evento sobre novas ações de proteção às famílias e à economia popular, marcado para esta sexta-feira. Até a publicação da MP, porém, os detalhes e o alcance definitivo da medida ainda dependem da formalização do texto.

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