Motoristas de Piracicaba devem ficar atentos às notificações de trânsito durante o período de greve dos Correios. A paralisação pode provocar atrasos na entrega de correspondências, incluindo as comunicações relacionadas a infrações e penalidades.
As Notificações de Autuação e de Penalidade são encaminhadas aos proprietários dos veículos por meio do serviço postal. Por isso, a orientação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes é que os condutores não dependam exclusivamente da correspondência física para acompanhar a situação do veículo.
VEJA MAIS:
- Manutenção pode afetar abastecimento de água nesta quinta
- Peso elevado na adolescência pode acelerar envelhecimento
- 40 cães e gatos esperam por adoção neste fim de semana
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Veja onde acompanhar as notificações
Uma das opções é o aplicativo CNH do Brasil, que permite acompanhar notificações de trânsito e verificar os respectivos prazos. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente em celulares Android e iOS. Os motoristas também podem consultar informações sobre infrações e notificações pelo portal de serviços da Prefeitura de Piracicaba. A plataforma reúne serviços relacionados ao trânsito e permite acompanhar procedimentos referentes às autuações.
A recomendação é importante porque existem prazos para medidas como indicação de condutor, apresentação de defesa, recursos e pagamento de multas com desconto, quando essa possibilidade estiver disponível.
Dessa forma, durante o período de paralisação, os proprietários de veículos devem acompanhar regularmente os canais digitais e não esperar apenas a chegada da correspondência em casa para verificar se há alguma notificação. A medida busca evitar que eventuais atrasos na entrega postal façam com que o motorista deixe de tomar alguma providência dentro do prazo estabelecido.