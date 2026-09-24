Motoristas de Piracicaba devem ficar atentos às notificações de trânsito durante o período de greve dos Correios. A paralisação pode provocar atrasos na entrega de correspondências, incluindo as comunicações relacionadas a infrações e penalidades.

As Notificações de Autuação e de Penalidade são encaminhadas aos proprietários dos veículos por meio do serviço postal. Por isso, a orientação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes é que os condutores não dependam exclusivamente da correspondência física para acompanhar a situação do veículo.

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Veja onde acompanhar as notificações