24 de setembro de 2026
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ATENÇÃO MOTORISTA!

Greve dos Correios pode atrasar multas; Veja como consultar

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Agência Brasil
Greve dos Correios pode atrasar a entrega de notificações de trânsito aos motoristas.
Greve dos Correios pode atrasar a entrega de notificações de trânsito aos motoristas.

Motoristas de Piracicaba devem ficar atentos às notificações de trânsito durante o período de greve dos Correios. A paralisação pode provocar atrasos na entrega de correspondências, incluindo as comunicações relacionadas a infrações e penalidades.

As Notificações de Autuação e de Penalidade são encaminhadas aos proprietários dos veículos por meio do serviço postal. Por isso, a orientação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes é que os condutores não dependam exclusivamente da correspondência física para acompanhar a situação do veículo.

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Veja onde acompanhar as notificações

Uma das opções é o aplicativo CNH do Brasil, que permite acompanhar notificações de trânsito e verificar os respectivos prazos. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente em celulares Android e iOS. Os motoristas também podem consultar informações sobre infrações e notificações pelo portal de serviços da Prefeitura de Piracicaba. A plataforma reúne serviços relacionados ao trânsito e permite acompanhar procedimentos referentes às autuações.

A recomendação é importante porque existem prazos para medidas como indicação de condutor, apresentação de defesa, recursos e pagamento de multas com desconto, quando essa possibilidade estiver disponível.

Dessa forma, durante o período de paralisação, os proprietários de veículos devem acompanhar regularmente os canais digitais e não esperar apenas a chegada da correspondência em casa para verificar se há alguma notificação. A medida busca evitar que eventuais atrasos na entrega postal façam com que o motorista deixe de tomar alguma providência dentro do prazo estabelecido.

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