O candidato à Presidência da República Renan Santos, do partido Missão, esteve em Piracicaba nesta quinta-feira (24) para uma agenda no Mercado Municipal. A visita faz parte de uma caravana que percorre diferentes cidades do país durante o período eleitoral.

Segundo o candidato, a proposta da viagem é realizar encontros presenciais com moradores, comerciantes e trabalhadores. Durante a passagem por Piracicaba, Santos também concedeu entrevista coletiva e apresentou propostas para áreas como economia, saúde, segurança pública e exploração de terras raras.

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