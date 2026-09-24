O candidato à Presidência da República Renan Santos, do partido Missão, esteve em Piracicaba nesta quinta-feira (24) para uma agenda no Mercado Municipal. A visita faz parte de uma caravana que percorre diferentes cidades do país durante o período eleitoral.
Segundo o candidato, a proposta da viagem é realizar encontros presenciais com moradores, comerciantes e trabalhadores. Durante a passagem por Piracicaba, Santos também concedeu entrevista coletiva e apresentou propostas para áreas como economia, saúde, segurança pública e exploração de terras raras.
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Candidato critica pesquisas e fala sobre debates
Durante a coletiva, Renan Santos afirmou que participou das sabatinas para as quais foi convidado e criticou a decisão de retirá-lo do debate da Rede Globo.
O candidato também questionou os resultados divulgados por pesquisas eleitorais e afirmou que os números não correspondem ao que tem observado durante as viagens pelo país.
Santos ainda criticou os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, que, segundo ele, representam os dois principais grupos políticos atualmente. As declarações fazem parte do posicionamento do candidato durante a campanha.
Comércio e economia
Ao falar sobre o comércio, Renan Santos se posicionou contra mudanças na escala de trabalho 6x1. Segundo ele, uma alteração na legislação poderia aumentar os custos dos estabelecimentos e contribuir para o fechamento de empresas e para o crescimento da informalidade.
Entre as propostas econômicas apresentadas está a redução de gastos do governo federal. Santos afirmou que pretende cortar mais de R$ 250 bilhões em despesas que considera desnecessárias.
Segundo o candidato, a redução dos gastos públicos permitiria diminuir os juros e ampliar o acesso ao crédito para pequenos empresários e comerciantes.
Santos também defendeu medidas de segurança voltadas aos comerciantes e afirmou que pretende combater o crime organizado para reduzir custos relacionados à segurança privada e à proteção dos estabelecimentos.
Proposta para reduzir filas no SUS
Na área da saúde, Renan Santos defendeu a implementação das chamadas regiões de saúde, previstas em uma legislação aprovada em 2011.
De acordo com o candidato, cada região deveria contar com uma estrutura integrada, desde unidades de pronto atendimento até hospitais especializados.
Santos também criticou a distribuição de recursos do Sistema Único de Saúde por meio de emendas parlamentares. Para ele, os investimentos deveriam seguir critérios relacionados à demanda e à estrutura necessária para atender cada região.
Outra proposta apresentada foi a adoção de critérios de prioridade baseados na gravidade das doenças e no impacto sobre a vida dos pacientes.
Segurança pública
Para a segurança pública, Renan Santos defendeu uma política nacional de combate ao crime organizado, com ações integradas entre União e estados.
Entre as medidas citadas estão mudanças na legislação de execução penal, aumento das penas para crimes violentos, alterações no tratamento de integrantes de organizações criminosas e reforço da fiscalização das fronteiras.
O candidato também afirmou que pretende ampliar a cooperação internacional para combater o tráfico de drogas e realizar ações para recuperar áreas controladas por facções criminosas.
Terras raras e relações internacionais
Outro tema abordado durante a coletiva foi a exploração de terras raras no Brasil. Santos defendeu que eventuais acordos internacionais envolvendo esses recursos tenham como condição a realização da extração, do processamento e de parte da produção em território brasileiro.
O candidato afirmou que pretende estabelecer parcerias com países interessados em investir no setor, desde que haja transferência de tecnologia e instalação de atividades industriais no Brasil.
Entre os setores citados estão a produção de baterias, drones, produtos químicos e equipamentos ópticos.
Santos também criticou possíveis acordos envolvendo Brasil, Estados Unidos e China para exploração desses recursos. Segundo ele, o país deve manter o controle sobre suas reservas e priorizar o desenvolvimento da cadeia produtiva nacional.
Caravana pelo Brasil
Durante a passagem por Piracicaba, Renan Santos afirmou que pretende continuar percorrendo diferentes cidades brasileiras com a caravana de campanha.
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