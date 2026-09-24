O Disney+ reajustou os preços de suas assinaturas nos Estados Unidos nesta quarta-feira (23), em uma mudança que pode voltar a colocar o mercado brasileiro no radar da plataforma. O principal impacto ocorreu no plano Premium, que passou de US$ 18,99 para US$ 21,49 por mês, uma alta de aproximadamente 13%. A Bloomberg informou o novo valor em 23 de setembro.
Apesar da movimentação internacional, não há confirmação de um novo aumento para o Brasil. Atualmente, a página oficial do Disney+ mantém três opções mensais no país: Padrão com anúncios por R$ 29,90, Padrão por R$ 49,90 e Premium por R$ 69,90. A própria plataforma informa que os valores podem variar conforme o mercado e o tipo de assinatura.
Nos Estados Unidos, o plano com anúncios também ficou mais caro, passando de US$ 11,99 para US$ 12,49 mensais. Já a modalidade Premium anual subiu de US$ 189,99 para US$ 214,99. O movimento, portanto, não ficou restrito às opções mais completas do serviço.
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O que pode acontecer com o Disney+ no Brasil
O histórico de reajustes da plataforma ajuda a explicar por que a mudança americana chama atenção entre os assinantes brasileiros, mas não permite calcular automaticamente um eventual novo preço nacional. A Disney trabalha com valores específicos para cada região, e uma alteração nos Estados Unidos não significa que o mesmo percentual será aplicado no Brasil.
Enquanto não houver um anúncio específico para o país, os valores apresentados na página oficial brasileira continuam sendo a referência para quem pretende contratar ou manter o serviço. No Premium, a assinatura inclui os canais da ESPN e mais de 500 eventos esportivos por mês, além de reprodução em até quatro telas e conteúdo da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Hulu.
Outro ponto que vem chamando atenção é a relação entre publicidade e planos considerados sem anúncios. Os termos do Disney+ estabelecem que essas modalidades são, em geral, livres de interrupções comerciais, mas podem apresentar conteúdo promocional, trailers, patrocínios e publicidade em determinados conteúdos ao vivo, lineares ou eventos especiais. A regra também prevê exceções relacionadas a direitos de transmissão.