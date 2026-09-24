O Disney+ reajustou os preços de suas assinaturas nos Estados Unidos nesta quarta-feira (23), em uma mudança que pode voltar a colocar o mercado brasileiro no radar da plataforma. O principal impacto ocorreu no plano Premium, que passou de US$ 18,99 para US$ 21,49 por mês, uma alta de aproximadamente 13%. A Bloomberg informou o novo valor em 23 de setembro.

Apesar da movimentação internacional, não há confirmação de um novo aumento para o Brasil. Atualmente, a página oficial do Disney+ mantém três opções mensais no país: Padrão com anúncios por R$ 29,90, Padrão por R$ 49,90 e Premium por R$ 69,90. A própria plataforma informa que os valores podem variar conforme o mercado e o tipo de assinatura.

Nos Estados Unidos, o plano com anúncios também ficou mais caro, passando de US$ 11,99 para US$ 12,49 mensais. Já a modalidade Premium anual subiu de US$ 189,99 para US$ 214,99. O movimento, portanto, não ficou restrito às opções mais completas do serviço.