A Prefeitura de Piracicaba abriu uma licitação para a aquisição de um drone de uso profissional, que deverá ser destinado às atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. O equipamento terá quatro baterias inteligentes e dois pares de hélices de baixo ruído.
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Apoio à fiscalização
Segundo a Prefeitura, a aquisição tem como objetivo ampliar a capacidade operacional da Secretaria, principalmente nos setores ambiental e de fiscalização. O drone deverá ser utilizado para levantamentos aéreos, monitoramento, inspeções e fiscalização.
Entre as áreas previstas para receber as ações estão regiões rurais de difícil acesso, reservas florestais, áreas de preservação permanente (APPs), cursos d’água e propriedades rurais.
Mais segurança e alcance
De acordo com a administração municipal, o equipamento também poderá facilitar o trabalho em locais onde o deslocamento terrestre apresenta limitações operacionais, custos elevados ou riscos à segurança dos servidores.
A ferramenta deverá auxiliar os servidores na obtenção de imagens e informações de áreas que apresentam dificuldades de acesso por terra.
Valor estimado
O valor estimado no edital para a aquisição é de R$ 64.169,33. A Prefeitura informou que o início da utilização do equipamento ainda não foi definido e dependerá da conclusão do processo licitatório.
O drone será empregado como ferramenta de apoio às atividades de fiscalização e monitoramento realizadas pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.