25 de setembro de 2026
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ÁREAS RURAIS

Prefeitura prevê compra de drone para fiscalizações rurais; VEJA

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Drone será usado em levantamentos aéreos, monitoramento, inspeções e fiscalizações em áreas rurais de difícil acesso em Piracicaba.
Drone será usado em levantamentos aéreos, monitoramento, inspeções e fiscalizações em áreas rurais de difícil acesso em Piracicaba.

A Prefeitura de Piracicaba abriu uma licitação para a aquisição de um drone de uso profissional, que deverá ser destinado às atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. O equipamento terá quatro baterias inteligentes e dois pares de hélices de baixo ruído.

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Apoio à fiscalização

Segundo a Prefeitura, a aquisição tem como objetivo ampliar a capacidade operacional da Secretaria, principalmente nos setores ambiental e de fiscalização. O drone deverá ser utilizado para levantamentos aéreos, monitoramento, inspeções e fiscalização.

Entre as áreas previstas para receber as ações estão regiões rurais de difícil acesso, reservas florestais, áreas de preservação permanente (APPs), cursos d’água e propriedades rurais.

Mais segurança e alcance

De acordo com a administração municipal, o equipamento também poderá facilitar o trabalho em locais onde o deslocamento terrestre apresenta limitações operacionais, custos elevados ou riscos à segurança dos servidores.

A ferramenta deverá auxiliar os servidores na obtenção de imagens e informações de áreas que apresentam dificuldades de acesso por terra.

Valor estimado

O valor estimado no edital para a aquisição é de R$ 64.169,33. A Prefeitura informou que o início da utilização do equipamento ainda não foi definido e dependerá da conclusão do processo licitatório.

O drone será empregado como ferramenta de apoio às atividades de fiscalização e monitoramento realizadas pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.

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