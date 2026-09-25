A Prefeitura de Piracicaba abriu uma licitação para a aquisição de um drone de uso profissional, que deverá ser destinado às atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. O equipamento terá quatro baterias inteligentes e dois pares de hélices de baixo ruído.

Segundo a Prefeitura, a aquisição tem como objetivo ampliar a capacidade operacional da Secretaria, principalmente nos setores ambiental e de fiscalização. O drone deverá ser utilizado para levantamentos aéreos, monitoramento, inspeções e fiscalização.

Entre as áreas previstas para receber as ações estão regiões rurais de difícil acesso, reservas florestais, áreas de preservação permanente (APPs), cursos d’água e propriedades rurais.

Mais segurança e alcance