A Justiça concluiu nesta quinta-feira (24) os depoimentos das testemunhas de acusação no processo que apura a morte da jovem, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, durante uma atividade de rope jump, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Ao todo, 16 testemunhas indicadas pelo Ministério Público foram ouvidas durante a fase de instrução.
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Próxima etapa
Com o encerramento dos depoimentos da acusação, o processo seguirá para a oitiva das testemunhas indicadas pela defesa. Ainda serão realizados os interrogatórios dos réus, antes do avanço para as próximas etapas da ação judicial.
A instrução processual é a fase em que são produzidas e analisadas provas, incluindo depoimentos de testemunhas e declarações dos envolvidos.
Investigação da morte
O caso envolve a morte de uma jovem de 21 anos, ocorrida em junho deste ano durante um salto de rope jump. A atividade consiste em um salto realizado com o uso de cordas e equipamentos de segurança.
Quatro pessoas respondem ao processo. Segundo a acusação, os envolvidos tinham responsabilidade pela realização da atividade e teriam deixado de adotar procedimentos de segurança necessários para a execução do salto.
As alegações fazem parte da acusação apresentada pelo Ministério Público e ainda serão analisadas no decorrer do processo.
Processo continua
A conclusão dos depoimentos das testemunhas de acusação não encerra o processo. A Justiça ainda deverá ouvir as testemunhas da defesa e os réus, além de analisar as demais provas reunidas na ação.
Somente após o cumprimento das etapas previstas no processo é que a Justiça poderá avaliar os próximos encaminhamentos do caso.