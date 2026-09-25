O caso envolve a morte de uma jovem de 21 anos, ocorrida em junho deste ano durante um salto de rope jump. A atividade consiste em um salto realizado com o uso de cordas e equipamentos de segurança.

Quatro pessoas respondem ao processo. Segundo a acusação, os envolvidos tinham responsabilidade pela realização da atividade e teriam deixado de adotar procedimentos de segurança necessários para a execução do salto.

As alegações fazem parte da acusação apresentada pelo Ministério Público e ainda serão analisadas no decorrer do processo.