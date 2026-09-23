A Justiça retoma nesta quarta-feira (23) a audiência de instrução que apura a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante uma atividade de rope jump realizada na Ponte do Esqueleto, entre Limeira e Cordeirópolis. A nova etapa começa às 9h e prevê o depoimento de novas testemunhas.
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A primeira audiência ocorreu na última quinta-feira (17), no Fórum de Limeira, quando quatro testemunhas de acusação foram ouvidas. A sessão durou cerca de cinco horas e marcou o início da fase de instrução do processo.
Maria Eduarda morreu em 13 de junho, após ser lançada de uma altura de aproximadamente 40 metros durante um salto. Segundo as investigações, ela não estava conectada às cordas de segurança no momento do lançamento.
Quatro pessoas respondem pelo caso
São réus no processo Luis Felipe Feliciano Egoroff, Maicon Fernandes Cintra, Vitor de Freitas Gonçalves e Evelyne dos Santos Gonçalves. Os três primeiros são apontados como instrutores envolvidos diretamente na execução do salto. Evelyne é apontada na denúncia como responsável pela organização da atividade.
Os quatro respondem por homicídio com dolo eventual qualificado. Evelyne também responde por fraude processual. As acusações são do Ministério Público e ainda serão analisadas ao longo do processo. Os réus têm direito à defesa e à presunção de inocência.
Segundo a denúncia, os responsáveis pela atividade conheciam os riscos envolvidos no rope jump, mas não teriam adotado as medidas necessárias para garantir a segurança da participante. Entre os procedimentos apontados pelo Ministério Público estão a conferência da conexão da corda e a dupla checagem dos equipamentos antes do salto.
Próximas etapas
A audiência desta quarta-feira faz parte da fase de produção de provas. Após a conclusão dos depoimentos das testemunhas, os quatro réus deverão ser interrogados pela Justiça.
Somente depois dessa etapa o processo seguirá para uma nova análise judicial, que poderá definir os próximos passos da ação penal.