A Justiça retoma nesta quarta-feira (23) a audiência de instrução que apura a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante uma atividade de rope jump realizada na Ponte do Esqueleto, entre Limeira e Cordeirópolis. A nova etapa começa às 9h e prevê o depoimento de novas testemunhas.

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A primeira audiência ocorreu na última quinta-feira (17), no Fórum de Limeira, quando quatro testemunhas de acusação foram ouvidas. A sessão durou cerca de cinco horas e marcou o início da fase de instrução do processo.